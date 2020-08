5. august 2020 ELA Politika POMSTA za vulgarizmy na adresu Matoviča? Heger sa mal verejne vyhrážať Sotákovi

Členovia Klubu 500 sú znepokojení vyjadreniami ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) na adresu predsedu klubu Vladimíra Sotáka.

Zdroj: TASR

Slovenskí priemyselní zamestnávatelia trvajú na potrebe diskusie s vládou o udržaní zamestnanosti v domácich fabrikách, informoval Klub 500.

Po kritike pomsta?

„Je šokujúce, že namiesto konštruktívnej spätnej väzby dostávame veľmi vážne verejné vyhrážky zaváňajúce kriminalizáciou a prenasledovaním,“ povedal Jozef Dušan Hric, podpredseda Klubu 500.

Po kritike predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka na adresu premiéra Matoviča (OĽANO), že váha s podporou pracovných miest v slovenských výrobných spoločnostiach, odkázal minister financií v rozhovore pre denník SME šéfovi Klubu 500, že sa „môžu pozrieť bližšie na jeho firmu, môžu sa pozrieť na jeho minulosť a podobne, a povedať si, aká je kredibilita tohto človeka hodnotiť takéto veci“.

Združenie 21. júla po samite v Bruseli, na ktorom bol aj Matovič, upozornili, že Slovenskej republike schválila Európska únia približne päť miliárd eur na udržanie pracovných miest a na podporu ekonomiky.

„Kým v západných krajinách vyčlenili vlády v rámci štátnej pomoci rádovo niekoľko tisíc eur na obyvateľa, na Slovensku je to necelých 1000 eur,“ dodalo združenie.

Slovenská republika vyčerpala len 500 miliónov eur a doteraz vynaložila zhruba 91 eur na obyvateľa, vyčíslil Klub 500.

Na otázku novinárky, kedy najneskôr musí prísť požadované navýšenie peňazí, sa vtedy Vladimír Soták rozohnil: „Nikdy! Nič! Nikdy! Nech to zrušia, nech si zožerú tie peniaze, k*rva, keď nechápu, na čo to je. Na čo sedel predseda vlády v Bruseli a počúval tam štyri dni, že to sú peniaze na naštartovanie európskej ekonomiky? Na kieho Boha tam sedel?! Aby tu prišiel a vykladal nám kkt*ny? Celý čas tam sedel a počúval, že to sú peniaze na naštartovanie ekonomiky. Ja to neviem ináč povedať!,“ povedal nahnevane s vulgarizmami na adresu Matoviča Soták.

Ficov človek

„Máme tu ďalšie asociácie. RÚZ, AZZZ, Asociáciu priemyslených zväzov. Títo nekričia, kričí len pán Soták. Otázka je prečo. Troška to treba čítať cez prizmu kto hovorí. V tomto prípade je to pán Soták. Je to človek, ktorý bol blízky Robertovi Ficovi, môžeme si klásť túto otázku,“ uviedol v rozhovore pre SME minister financií Eduard Heger o kritike Klubu 500 a majiteľa železiarní v Podbrezovej Vladimíra Sotáka, ktorý hrozí prepúšťaním, ak nedostane viac peňazí od štátu.

„My si musíme uvedomiť, že každé euro, ktoré míňame, aj z hľadiska eurofondov, akékoľvek výdavky urobíme zo štátneho rozpočtu, ideme na dlh. Slovensko nemá nič odložené. To budú splácať naše deti, vnukovia, aj my. Tak ako to prognózujeme my, nehrozí nám to, čo hovorí pán Soták. Urobil emočnú tlačovku, vykričal sa tam, ale my sa zaoberáme dátami,“ dodáva Heger.

Nie je čas na boje

Slová ministra financií po tlačovej konferencii Klubu 500 znepokojili všetkých jeho členov, ktorými sú tradičné slovenské firmy zamestnávajúce spolu viac ako 32-tisíc zamestnancov, keďže proti takémuto zneužitiu štátnej moci sa podľa nich v princípe nedá brániť.

„Cieľom predsedu Klubu 500 Vladimíra Sotáka bolo upozorniť na to, že je ohrozená až štvrtina pracovných miest v domácom priemysle, keďže vláda opakovane neschválila dostatočné zdroje na udržanie zamestnanosti po koronakríze,“ uviedli zamestnávatelia.

„Máme strach a obavy zo skutočnosti, že napriek deklaráciám novej vlády podporovať domáci priemysel sa nevieme domôcť priamej diskusie v snahe zachrániť pracovné miesta tisíckam ľudí,“ povedal Jozef Dušan Hric.

Potrebu podpory udržania miest medzičasom vyjadrili aj ďalšie zamestnávateľské a profesijné združenia v obave, že pre koronakrízu môže slovenský priemysel utrpieť fatálne škody. „Nie je čas na boje, je čas na tvrdú prácu na záchrane tisícok slovenských rodín,“ tvrdia priemyselníci.

Ekonomika sa zotavuje

Plnú podporu medializovanej výzve Klubu 500 adresovanej premiérovi Matovičovi, aby neblokoval opatrenia na záchranu pracovných miest, vyjadrila v pondelok (3. 8.) aj Slovenská obchodná a priemyselná komora.

Ministerstvo financií (MF) SR zopakovalo, že podľa dostupných indikátorov sa už ekonomika zotavuje, čo by sa malo dotknúť aj slovenských firiem.

„Samozrejme, ak sa situácia obráti a oživenie ekonomiky nebude napredovať očakávaným tempom, vláda sa bude situáciou zaoberať,“ uviedol pre TASR tlačový odbor MF.

Rezort pripomenul, že pomoc, ktorú vláda poskytla firmám a samostatne zárobkovo činným osobám v súvislosti s pandémiou, stále platí a môžu ju čerpať tí, ktorí zotrvávajú v ekonomických problémoch.

„Rezort financií ocení, ak sa Klub 500 po vzore ostatných podnikateľských zväzov vráti k vecnej diskusii a bude komunikovať na odbornej úrovni bez zbytočných emócií,“ dodalo ministerstvo.

