Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Popularita očkovania proti Covidu rastie! Ktorej vakcíne Slováci dôverujú najviac? Podiel respondentov, ktorí odmietajú vakcináciu od decembra trvalo klesá a v súčasnosti je na úrovni 28,8 percenta. 6. apríl 2021 Zo Slovenska

6. apríl 2021 Zo Slovenska Popularita očkovania proti Covidu rastie! Ktorej vakcíne Slováci dôverujú najviac? Podiel respondentov, ktorí odmietajú vakcináciu od decembra trvalo klesá a v súčasnosti je na úrovni 28,8 percenta.

Ochota dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 na Slovensku opäť narástla a od apríla minulého roka je najvyššia. Zatiaľ čo na prelome januára a februára to bolo 39,8 percenta, v marci by sa dalo zaočkovať až 41,8 percenta respondentov.

Narastajúca popularita očkovania

Dve tretiny z nich si myslia, že vakcína Sputnik V by sa na Slovensku mala používať až po schválení európskymi alebo slovenskými úradmi. Tieto závery prináša prieskum Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje Slovenská akadémia vied (SAV), MNFORCE a Seesame.

„Narastajúca popularita očkovania proti novému koronavírusu na Slovensku sa dá vysvetliť postupným nástupom masového očkovania a poznaním relatívnej bezpečnosti a účinnosti používaných vakcín. Ďalším dôležitým faktorom je pretrvávajúca nepriaznivá epidemiologická situácia a s tým súvisiace obavy z ochorenia,“ povedal Robert Klobucký zo Sociologického ústavu SAV.

Slováci sa očkovať chcú

Na otázku „Dnes sú dostupné vakcíny na nový koronavírus, plánujete sa dať zaočkovať?“ odpovedalo kladne až 41,8 percenta respondentov, čo je oproti decembru nárast o takmer 20 percentuálnych bodov. Od minulého výskumu z prelomu januára a februára počet respondentov, ktorí sú ochotní dať sa zaočkovať, prípadne sa už zaočkovať dali, narástol o viac ako osem percentuálnych bo­dov.

Podiel respondentov, ktorí odmietajú vakcináciu od decembra trvalo klesá a v súčasnosti je na úrovni 28,8 percenta.

Častejšie by sa dali zaočkovať respondenti, ktorí sa cítia byť ohrození, dlhodobo častejšie muži v porovnaní so ženami, starší respondenti vo veku nad 50 rokov a výrazne ochotnejší dať sa zaočkovať sú respondenti z Bratislavského kraja. V tejto súvislosti je pozorovateľná korelácia s narastajúcim vzdelaním – zaočkovať by sa dalo až 66,5 percenta vysokoškolsky vzdelaných respondentov.

Výber vakcíny

Medzi respondentmi, ktorí sa plánujú dať zaočkovať je najpopulárnejšia vakcína Pfizer/BioNTech. Tou by sa dalo zaočkovať 70,8 percenta tých, ktorí sa plánujú dať očkovať. Nasledujú vakcíny Moderna (55,5 percenta), Sputnik V (55 percent) a AstraZeneca (31,1 percenta).

Článok pokračuje pod anketou.

Čo nám chýba?

Takmer 31 percent respondentov z tých, ktorí sa neplánujú dať očkovať by sa dalo zaočkovať, ak by mali k dispozícii vakcínu Sputnik V. Dve tretiny respondentov (66,8 percenta) sú za používanie vakcíny Sputnik V, ale požadujú jej schválenie príslušnými úradmi a 32,9 percenta respondentov požaduje schválenie európskymi úradmi, 33,9 percenta stačí aj jej schválenie slovenskými úradmi.

Iba 10,6 percenta respondentov je za použitie tejto vakcíny aj bez schválenia. Proti akejkoľvek vakcíne je 9,2 percenta a proti používaniu Sputnika V na Slovensku je iba 3,8 percenta respondentov.

Prieskum sa realizoval koncom marca na vzorke 1000 respondentov.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR