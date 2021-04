Zdroj: FB Juraj Droba Arogancia a neúcta: Predbiehanie v očkovaní vďaka FINTE využili stovky MLADÝCH! Pobúrený bratislavský župan má toho dosť a vyzýva štát, aby registračný systém na očkovanie prenechal župám. Vraj všetko pôjde rýchlejšie a bez podvodov. 6. apríl 2021 MI Zo Slovenska

Stovky ľudí sa cez víkend pokúsili vybabrať so systémom a prihlásili sa na očkovanie, hoci nespĺňajú podmienky. Využili podvodný návod, ako sa predbehnúť, ktorý sa šíril internetom. Nabádal ľudí, aby sa prihlásili ako náhradníci do fázy 1, ktorá je určená pre kritickú infraštruktúru. Mnohí potom odišli s dlhým nosom a napálený bratislavský župan Juraj Droba poslal štátu tvrdé slová.

Poslali sme ich domov

Nevedno, koľkým mladým a zdravým ľuďom sa cez víkend podarilo predbehnúť sa v očkovaní vďaka finte s prihlásením sa do fázy 1. Podľa našich informácií to mnohým vyšlo. Pod podmienkou anonymity nám to osobne potvrdili dvaja ľudia. V očkovacom centre vraj nikto od nich nechcel žiadne potvrdenie o práci a jednoducho ich vzali. Každé centrum má však iný prístup a mnohí odišli bez pichnutia.

„Pred naším očkovacím centrom stáli zástupy mladých a zdravých ľudí. Museli sme ich poslať domov,“ píše na Facebooku bratislavský župan Juraj Droba.

Vzniklo tak veľké spomalenie očkovania, pretože vakcíny už boli nachystané, ale pracovníci veľkokapacitného očkovacieho centra bratislavskej župy ich odmietli pichnúť mladým ľuďom, ktorí sa prišli predbehnúť.

„Celý náš tím sa išiel zblázniť, aby za nich zohnal náhradníkov – samozrejme takých, ktorí majú požadovaný vek alebo diagnózu. Lekári zatiaľ čakali, rovnako aj striekačky,“ dodáva J. Droba.

Z celej situácie sú všetky samosprávy zúfalé. Nahlas o tom hovorí najmä Juraj Droba. Zdôrazňuje, že ich jediným cieľom je čo najrýchlejšie očkovať, ale štátny registračný systém má viacero nedostatkov, ktoré ich doslova trestuhodne zdržujú. „Dajte ho do kompetencie župám a verte mi, že Slovensko bude zaočkované oveľa rýchlejšie,“ odkazuje vláde.

Dá sa ešte predbiehať?

Podvodný návod na predbiehanie sa rýchlo dostal do médií. Vznikol škandál a očkovacie centrá začali dôkladnejšie preverovať doklady o zamestnaní v kritickej infraštruktúre podľa kritérií fázy 1. Ale mnohí sa aj tak prešmykli, čo potvrdzujú aj slová hovorkyne ministerstva zdravotníctva Zuzany Eliášovej.

„S ľútosťou musíme skonštatovať, že neoprávnené osoby sa podvodným spôsobom prihlasujú na očkovanie ako vyhradená skupina a zneužívajú to, že niektoré vakcinačné centrá nedodržiavajú dôsledne kontrolu dokumentov o zamestnaní,“ uviedla hovorkyňa Zuzana Eliášová pre Denník N.

Vakcinačné centrá sa bránia, že nemajú kapacity, aby kontrolovali aj pracovné zmluvy. Celý proces by potom trval šesťkrát dlhšie a potrebovali by desiatky administratívnych pracovníkov. Tvrdia, že toto má byť úloha štátu. Už pri nahlasovaní do čakárne by mal systém dokázať párovať rodné číslo s registrom obyvateľstva na overenie zamestnania.

„Riešením by teraz malo byť vypnutie fázy 1, aby sme zbavili ľudí pokušenia podvádzať. Čakáreň treba otvoriť pre všetkých a prioritizujme ľudí podľa veku a diagnóz,“ hovorí lekár Tomáš Szalay z bratislavskej žu­py.

Lenže štát zatiaľ hádže zodpovednosť na plecia očkovacích centier a hrozí im dokonca vysokou pokutou, ak zaočkujú ľudí bez patričného nároku. Mnohí záujemci o predbiehanie sa spamätali a po medializácii sa začali hromadne odhlasovať. Koľkí to však budú takto skúšať ďalej a spoliehať sa na benevolenciu očkovacích centier, nevedno.

