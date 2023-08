3 Galéria Zdroj: Nemocnica AGEL Zvolen Pôrodná asistentka PREKVAPUJE: Záujem o prípravu na pôrod prejavujú aj otcovia V rozhovore s pôrodnou asistentkou zo Zvolena sa dozviete aj to, či je príprava pre partnerov iná ako pre budúce mamičky či to, ktoré novinky sa u nás udomácnili. 12. august 2023 Jakub Forgács Ona

Nemocnica AGEL Zvolen organizuje aj kurzy psychofyzickej prípravy na pôrod pre tehotné ženy a ich partnerov. Na to, ako tieto kurzy prebiehajú, odpovedala organizátorka kurzov a pôrodná asistentka Bc. Svetlana Suchá. Rozhovor médiám sprostredkovala Jarmila Ševčíková, špecialista marketingu a PR AGEL Zvolen.

Ako dlho sa už venujete predpôrodnej príprave?

Už od štúdia na vysokej škole som vedela, že by som sa popri práci chcela venovať aj príprave rodičiek na pôrod, pretože to považujem za veľmi dôležité a potrebné.

Je vo Zvolene cítiť záujem mamičiek a ich partnerov využiť možnosť zúčastniť sa tejto prípravy?

Od spustenia projektu psychofyzickej prípravy na pôrod zaznamenávame veľký záujem zo strany budúcich mamičiek a veľmi nás teší aj záujem budúcich oteckov. Drvivá väčšina žien totiž absolvuje prípravu na pôrod spolu so svojím partnerom.

Z čoho pozostáva takáto príprava – je rozdelená na viacero častí?

Sedenia psychofyzickej prípravy na pôrod sú rozdelené na tri časti – tematicky sa rozoberajú témy tehotenstva, pôrodu a šestonedelia.

Čo sa naučia budúce mamičky počas prvého sedenia na tému tehotenstvo?

Preberáme bežné starosti, ale aj radosti tehotných. Väčšinou toto sedenie vediem formou živej diskusie v malej skupinke. Budúcim mamičkám to umožňuje navzájom zdieľať svoje skúsenosti, vedomosti, ťažkosti, ale aj prípadné obavy z pôrodu. Formou moderovaného rozhovoru následne preberáme aj fyziologické zmeny v tehotenstve, čo sa považuje za „normálne“ a kedy, naopak, vyhľadať lekársku pomoc. V prípade, že ide o fyziologické tehotenstvo, viem odporučiť aj vhodné cviky počas tehotenstva, no stretávam sa často s tým, že tehotné už navštevujú napr. tehotenskú jogu a podobne.

Druhou témou je pôrod – čo objasňujete mamičkám počas tejto časti kurzu?

O túto tému má záujem najviac žien. Prejdeme si teoretickú, ale aj praktickú prípravu. Kedy vyraziť do pôrodnice, čo si so sebou vziať, priebeh jednotlivých pôrodných dôb, farmakologické a nefarmakologické tíšenie bolesti, bonding, dýchanie počas pôrodu, úľavové polohy či prácu so šatkou. Riešime aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode, čo to obnáša, na čo sa treba pripraviť, akými spôsobmi pomôcť žene počas pôrodu a tak ďalej.

Ako pristupujú mamičky k tretej téme kurzov – šestonedeliu?

Treťou témou je šestonedelie, dojčenie a starostlivosť o novorodenca, kde ženy dostávajú základné informácie, ako sa starať o popôrodné poranenie, hygiena a životospráva počas šestonedelia, zmeny počas šestonedelia. Musím podotknúť, že tejto téme sa zo všetkých venujem najradšej, pretože je veľmi obsiahla a väčšinou sa príprava ženy týka hlavne pôrodu, no veľa žien naozaj netuší, čo príde po ňom. Čo sa týka dojčenia, preberáme základné informácie o tvorbe materského mlieka, starostlivosť o prsníky, príznaky zápalu prsníka, polohy pri kojení, ako zabezpečiť správne prisatie bábätka, pomôcky pri dokrmovaní a podobne. Pri starostlivosti o novorodenca sa rozprávame o hygiene, ošetrení pupočného pahýľa, režime novorodenca.

