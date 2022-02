Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Facebook.com/Romana Tabak Poslanci s covidom môžu byť v sále a hlasovať: Čo VŠETKO musia dodržať? Poslanci Národnej rady (NR) SR s ochorením COVID-19 môžu byť prítomní v parlamente a plniť si svoje ústavné povinnosti, musia mať však respirátor i rukavice. 17. február 2022 Politika

Hlasovať budú z balkóna v rokovacej sále, médiá naň prístup mať nebudú. Informoval o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po zasadnutí poslaneckého grémia.

Kollár sa v súvislosti s pozitívnymi poslancami odvoláva na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa jeho slov si tak zákonodarcovia môžu plniť ústavné povinnosti a byť v sále. „Pokiaľ sú bezpríznakoví, majú respirátor a majú rukavice,“ priblížil.

Takúto možnosť využila aj poslankyňa Romana Tabák (OĽANO), ktorá zasadla na balkón a navliekla si aj potrebné rukavice. Ukázala to v príbehu na sociálnej sieti.

Čo sa týka priebehu aktuálnej 55. schôdze, ukončiť sa má už vo štvrtok voľbou komisára pre deti i člena Rady pre štátnu službu a následným vyhlásením výsledkov.

Popoludní je naplánovaná aj mimoriadna schôdza iniciovaná opozičným Smerom-SD. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal na nej čeliť odvolávaniu. Kollár informoval, že vo štvrtok bude plénum rokovať do 19.00 h a hlasovanie by malo byť v piatok (18. 2.). Ak sa diskusia do štvrtka večer neskončí, pokračovať bude aj v piatok.

