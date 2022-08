Zdroj: www.pixabay.com / CC0 1.0 Poslanci z OĽANO idú zjednodušiť svadby: Čo chcú ZRUŠIŤ? Zmeny sa dotknú aj PRIEZVÍSK Zmenou zákona o rodine chcú poslanci zjednotiť postup pri cirkevných a civilných sobášoch v súvislosti s miestnou príslušnosťou. 29. august 2022 Správy Zo Slovenska

29. august 2022 Správy Zo Slovenska Poslanci z OĽANO idú zjednodušiť svadby: Čo chcú ZRUŠIŤ? Zmeny sa dotknú aj PRIEZVÍSK Zmenou zákona o rodine chcú poslanci zjednotiť postup pri cirkevných a civilných sobášoch v súvislosti s miestnou príslušnosťou.

Snúbenci by si po novom nemuseli vybavovať povolenie na civilný sobáš mimo svojho trvalého bydliska. Vyplýva to z návrhu novelizácie zákona o mene a priezvisku, ktorou by sa menil aj zákon o rodine.

Zmenu legislatívy podali do parlamentu poslanci za OĽANO. Pokiaľ si jeden zo snúbencov bude chcieť nechať obe priezviská, podľa návrhu by si ich mohol uvádzať v poradí, na akom sa snúbenci dohodnú.

Chcú zjednotiť postup

Zmenou zákona o rodine chcú poslanci zjednotiť postup pri cirkevných a civilných sobášoch v súvislosti s miestnou príslušnosťou. Vyhlásenie o uzavretí manželstva by mohli urobiť snúbenci na ktoromkoľvek matričnom úrade alebo inom vhodnom mieste.

Snúbenci podľa poslancov poukazujú na zbytočnú administratívnu záťaž, keď potrebujú platený súhlas matričného úradu, v obvode ktorého majú trvalý pobyt, aby mohli vyhlásenie o uzavretí manželstva vykonať pred matričným úradom, v obvode ktorého nemá ani jeden z nich trvalý pobyt.

Snúbenci by teda po novom nemuseli žiadať ani platiť za povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom.

Platiť by mali len za uzavretie manželstva v prípade, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v obvode matričného úradu, pred ktorým uzatvárajú manželstvo.

Legislatíva v súčasnosti určuje poradie priezvisk u toho zo snúbencov, ktorý po uzavretí manželstva bude používať okrem spoločného aj svoje priezvisko, ktoré musí byť zapísané ako druhé v poradí. Toto navrhujú poslanci upraviť, aby to bolo na dohode snúbencov.

Zmena priezviska

Zaviesť by sa mohla aj ďalšia možnosť zmeny priezviska, ak ide o zmenu priezviska manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, na iné spoločné priezvisko. Navrhujú tiež, aby sa zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak mohla aplikovať len raz.

V súčasnosti môže matričný úrad na základe písomnej žiadosti oboch snúbencov povoliť, aby vyhlásenie snúbenca, že vstupuje do manželstva, urobil jeho zástupca. Poslanci navrhujú, aby boli v tejto žiadosti uvedené dôležité dôvody. Za také považujú napríklad situácie, ak je život jedného zo snúbencov priamo ohrozený alebo ak je snúbenica tehotná a snúbenec sa dlhodobo zdržiava v zahraničí a z dôvodu právnej stability a istoty pre nenarodené dieťa sa snúbenci dohodnú na uzavretí manželstva zástupcom.

Z návrhu tiež vyplýva, že ak je dieťa štátnym občanom aj iného štátu, pri zápise narodenia do knihy narodení sa môže zapísať priezvisko v súlade s jeho právnym poriadkom alebo tradíciou.

„Pri zápise priezviska preukazuje rodič dieťaťa tieto skutočnosti verejnou listinou vyhotovenou iným štátom, ktorého je dieťa štátnym občanom,“ píše sa v návrhu.

Nová legislatíva by mohla byť v prípade schválenia účinná od 1. januára 2023.

Zdroj: TASR