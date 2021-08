6 Galéria Zdroj: Facebook.com/Miroslav Suja - Poslanec NR SR Poslanec Suja má na krku trestné oznámenie: Agresívnym správaním narušil rokovanie, FOTO Štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana podal trestné oznámenie na poslanca Národnej rady SR Miroslava Suju (nezaradený). Ten sa rozhodol, že zoberie spravodlivosť do vlastných rúk. 8. august 2021 Dnes24.sk Politika

8. august 2021 Dnes24.sk Politika

Poslanec Suja má na krku trestné oznámenie: Agresívnym správaním narušil rokovanie, FOTO

Štátny tajomník envirorezortu Juraj Smatana podal trestné oznámenie na poslanca Národnej rady SR Miroslava Suju (nezaradený). Ten sa rozhodol, že zoberie spravodlivosť do vlastných rúk.

Smatana podal trestné oznámenie na policajnom obvodnom oddelení vo Svite. Dôvodom podania oznámenia bola hrozba fyzického napadnutia, neoprávnené vniknutie do budovy Mestského úradu vo Svite a narušenie rokovania o reforme národných parkov. Informovala riaditeľka odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Jana Žjak.

Čo sa stalo?

Piatkové (6. 8.) rokovanie o budúcnosti národných parkov bolo vo Svite ako posledné. Pred mestským úradom v piatok popoludní protestovalo niekoľko desiatok nespokojných ľudí, medzi nimi bolo aj mimoparlamentné hnutie Republika a Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Tá sa dištancuje od akéhokoľvek prepájania s politickými stranami.

Bývalý člen ĽSNS Miroslav Suja, ktorej lídrom je Marian Kotleba, sa počas protestu vybral do miestnosti, kde prebiehalo rokovanie tímu ministra rezortu Jána Budaja. To sa však konalo za zatvorenými dverami. „Nestrkajte do mňa, lebo budete vidieť!“ osočil sa Suja na pracovníkov, ktorí sa ho pokúsili zastaviť.

Ostré slová

Poslanec sa napokon poľahky dostal na rokovanie, kde jeho útočný prejav pokračoval. „Som zvedavý, kto si ma odtiaľto dovolí vyviesť,“ pokračuje Suja vo videu, ktoré zverejnil na svojom Facebooku. „Pán štátny tajomník, majú poslanci alebo podpredseda parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vstup alebo nie?!“ nahlas sa opýtal Suja v miestnosti, kde si sadol do prvého radu.

Keď dostal zápornú odpoveď, odvrkol: „Výborne, tak ma môžete odtiaľto na silu vyhodiť. Už sa mi to prestáva páčiť!“

Rokovanie bolo prerušené, keďže poslanec neuposlúchol výzvy, aby opustil miestnosť, ešte nazval štátneho tajomníka Smatanu ekoteroristom. Následne bola privolaná policajná hliadka.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR