8. august 2021 han Zo Slovenska Analytici varujú pred HROZBOU: Čaká nás šialený rast prípadov kvôli pápežovi? Za pár týždňov príde na Slovensko pápež František, čo znamená aj mimoriadne zvýšenú koncentráciu ľudí na viacerých miestach. Odborníci majú na to nie príliš pozitívne názory.

Situácia ohľadom pandémie koronavírusu je už pár týždňov na našom území celkom stabilná, no pri pohľade na čísla, badáme mierne zhoršovanie. Je preto trochu zvláštne, že Slovensko sa pripravuje na návštevu hlavy katolíckej cirkvi. A to nielen pre obavy, že majp stúpať čísla nakazených, ale hlavne z toho dôvodu, že všade vo svete stále zúri COVID-19.

Svätý otec prijal pozvanie prezidentky Zuzany Čaputovej a Slovensko navštívi 12. až 15. septembra. Zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína-Stráže. Očakáva sa, že len na posledné stretnutie do Šaštíne príde až 350-tisíc ľudí. S tým sú však spojené nástrahy šírenia koronavírusu.

Len očkovaní

Na púte a stretnutia s pápežom povoľujú úrady vstup len tým ľuďom, čo sú zaočkovaní alebo spĺňajú iné podmienky ako napríklad, že vírus v nedávnej dobe prekonali. Národné centrum zdravotníckych informácií bude overovať skutočnosti, ktoré uvedie občan pri registrácii na stretnutie s pápežom Františkom.

Odborníci na čísla z projektu Dáta bez pátosu však prišli so zaujímavým poznatkom. Vlani udrela pandémia u nás v takmer rovnakom čase ako má v roku 2021 prísť pápež.

Pohľad analytikov

„Zlom prišiel minulý rok 19. septembra a za 10 dní do 29. septembra sme išli na dvojnásobok a potom na ďalší dvojnásobok za len 5 dní do 3. októbra,“ informujú expert na dáta na Facebooku. Dodávajú, že teraz sme popredu o 17 dní, čiže vlaňajší šialený rast zo septembra môže byť varovaním na blížiace sa dni.

„Je nám to ľúto, ale delta variant je infekčnejší a zlom vychádza na začiatok školského roka. Zistíme, čo dokáže exponenciála. To isté, čo v 2020. Je to zradné. Nelineárny priebeh do COVID automatu nevopcháme. Vedci sú na vedľajšej koľaji. Zase to bude lotéria. Veľmi nás to mrzí,“ dodali analytici, ktorí narážajú na to, že vedcov teraz neberie nikto príliš vážne.

Čo je šancou?

Dáta bez pátosu však myslia aj na lepší scenár. „Šancou je silné premorenie z druhej vlny,“ píšu, ale jedným dychom varujú: „Rizikom je nízka zaočkovanosť seniorov.“ Podľa nich sú karty už rozdané, a to čo príde celkom trefne pomenovali: „Nevieme, či máme Čierneho Petra alebo Žolíka…“ V ďalšom statuse na sociálnej sieti sa zaoberajú práve tým, prečo sa na Slovensku hovorí o nástupe tretej vlny koronavírusu, no čísla tomu až tak nezodpovedajú.

„Mnohí sme prekvapení, že sa už päť týždňov držíme nízko. Sme prekvapení, nemlčíme o tom, je to tak dobre a sme radi. Štyri týždne stúpame, ale minimálne a sme stabilne nízko. Čakajú nás ešte prázdninové dni a aspoň v budúcom týždni nie vysokého rastu a nie vysokých čísiel,“ stojí v príspevku odborníkov na dáta.

„COVID-19 nám v lete dáva nečakaný oddychový čas. Netrápi nás, hrozí, ale zatiaľ sme spolu s Maďarskom, Poľskom a s Českom ostrovom takmer bez delty a bez covidu v Stredoeurópskom priestore. Tak si držme palce,“ zakončili.

