28. marec 2021 Milan Hanzel Správy Politika Posledná VÝZVA pre Matoviča! Remišová sa pomaly lúči: V akom prípade podá zajtra DEMISIU? Povedala to jasne! Ak nedôjde k posunu v rokovaniach o vyriešení vládnej krízy smerom k štvorkoalícii a výmene premiéra, v pondelok (29. 3.) podá demisiu vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí).

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Politička sa tak vyjadrila na sociálnej sieti a píše o tom strana Za ľudí aj vo svojom stanovisku.

„Podpisujem možno posledné dokumenty v úrade, v tomto prípade odpovede občanom a starostom. Za svojím slovom si stojím. Ak nedôjde k posunu v rokovaniach smerom k pokračovaniu štvorkoalície a výmene premiéra, v pondelok oznámim svoju demisiu. Vládna kríza sa nedá ďalej naťahovať,“ uviedla Remišová.

Slušnosť v politike

„Mnohí novinári mi vyčítali, že som v tomto konflikte príliš diplomatická. Ak však chceme vráti slušnosť do politiky, my sami sa nemôžeme správať neslušne, nízko a hrubo,“ uviedla Remišová na Facebooku. Tvrdí, že vládna kríza sa nerieši v televíznych debatách, ale na rokovaniach v koalícii. „Stále verím, že rovnako to vidia aj ostatné tri koaličné strany a nový premiér bude môcť čoskoro predstaviť pani prezidentke zostavu svojej vlády,“ dodala.

Ľudí podľa nej nezaujíma, ako sa posúvajú stoličky vo vláde, ale zlepšenie systému očkovania, podpora investícií a pracovných miest či obnova Slovenska po skončení krízy.

„Opatrenia môžeme začať pomaly uvoľňovať a pomáhať krajine a ľuďom, ktorá je vyčerpaná dlhou krízou. Vládna kríza sa nedá stále naťahovať,“ uzavrela.

