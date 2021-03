Zdroj: Unsplash.com Majiteľ holičstiev má už toho DOSŤ: V pondelok otváram aj napriek ZÁKAZU! Došla mu trpezlivosť! U našich západných susedov bude v pondelok zrejme veselo. Majiteľ troch holičstiev sa rozhodol otvárať a dokonca je pripravený na zásah polície. 26. marec 2021 Milan Hanzel Zo zahraničia

V meste Olomouc vlastní Richard Lana tri pobočky Doe’s Barber Shop a jednu z nich spustí do prevádzky. Ide o klasické pánske holičstvo. Tento krok dlho zvažoval, radil sa s právnikmi a hovorí, že to nie vzbura, ale prináša riešenie v aktuálnej pandemickej situácii. A tá je identická ako na Slovensku.

„Je to už viac ako rok, čo sa tu vyskytlo ochorenie COVID-19. Spočiatku sme všetko striktne dodržiavali. Napokon, bolo to niečo nové a nikto nevedel, ako sa postaviť k situácii. Dávali sme si pozor. Nikde sme nestrihali. Nežiadali sme podporu od štátu,“ uviedol na sociálnej sieti majiteľ prevádzok.

Právnici dali zelenú

Majiteľ sa na otvorenie dopredu pripravil a navštívil aj právnikov. „Po konzultácii s právnikmi máme všetko ošetrené tak, aby ani nám, ani našim klientom nehrozili sankcie. Klient bude vždy inštruovaný. Aj keď v našom logickom úsudku nerobíme nič nespravodlivé, treba sa chrániť,“ píše odvážny podnikateľ a doplnil: „Aj keď to nie je služba, na ktorú ste u nás zvyknutí, je to riešenie.“

Ďalej poukazuje na to, že štát síce vydal zákaz, ale citeľné straty musia znášať podnikatelia. „Všetci odsudzujú otvorenie pred Vianocami, ale zachránilo nás to ekonomicky. Inak by sme tu už neboli. Odvtedy sme zavretí už tri mesiace. Zatvorenie bolo predĺžené: do 10.1.-22.1.-14.2.-28.2.-28.3. a bude pokračovať…“ smúti majiteľ.

A čo riziká?

Ruku na srdce, kto sa nebol počas lockdownu potajomky dať ostrihať, či si odskočil ku kaderníčke alebo si ju zavolal domov? „Riešenie, o ktorom si myslíme, že je bezpečnejšie ako účesy v domácnosti, je bezpečnejšie ako nakupovanie v obchodných reťazcoch, bezpečnejšie ako práca vo veľkých firmách,“ obhajuje sa český podnikateľ a prináša akýsi plán na zmenu aj počas pandémie: „Zároveň je to pre nás určitý plán. Plán návratu do normálu a predovšetkým prežitia. Štát zlyhal a je čas sa o seba starať. S pokorou, rešpektom a so všetkou obozretnosťou.“

Majú riešenie

„Nie je to vzbura, nie je to popieranie rizík choroby, nie je to vzdor. Je to riešenie! Vláda ho sľúbila, ale neurobila. Opatrenie, ktoré si sami stanovíme,“ skonštatoval šéf pobočiek holičstiev.

Ich opatrenia sú:

na každej pobočke bude len jeden barber

bude mať respirátor FFP2

bude dvakrát týždenne testovaný schváleným antigénovým testom

klienti budú len objednávaní

klient bude mať počas strihania zapnutý respirátor FFP2

medzi klientmi bude vždy viac času, aby sa vyhýbali stretávaniu a aby bol čas na dezinfekciu

ak chce klient upraviť bradu, respirátor si dá dole. Holič si na respirátor nasadí štít

FOTO: ilustračné

Po dlouhém zvažování a zhodnocení situace v pondělí 29.3. otevíráme naše pobočky. Je to více než rok, kdy se u nás... Posted by Doe's Barber Shop on Monday, March 22, 2021

