6 Galéria Zdroj: TASR/Dano Veselský Posledné ZBOHOM Danovi Heribanovi: Polnišovej ODKAZ do neba, prišla aj manželka, FOTO V Slovenskom národnom divadle (SND) sa v utorok koná pietna spomienka na herca a hudobníka Daniela Heribana. 30. máj 2023 han Kultúra

30. máj 2023 han Kultúra Posledné ZBOHOM Danovi Heribanovi: Polnišovej ODKAZ do neba, prišla aj manželka, FOTO V Slovenskom národnom divadle (SND) sa v utorok koná pietna spomienka na herca a hudobníka Daniela Heribana.

6 Galéria Zdroj: TASR/Dano Veselský

Od 11.00 h sa s ním lúčia kolegovia z dvoch divadiel, v ktorých najdlhšie pôsobil, ale aj herci a spolupracovníci, ktorí s umelcom nakrúcali seriály a filmy, a ďalšie osobnosti.

„Preňho nebol problém byť v rôznom žánri a hľadať preň rôzne prostriedky. Ustavičné hľadanie a skúmanie mu bolo vlastné. Rovnako ako i celoživotné zvládanie byť na rôznych miestach. V tom istom čase účinkovať v SND, dohrávať martinské predstavenie, skúšať a hrávať iné predstavenia v Aréne či GUnaGU, skladať hudbu do divadelných inscenácií, tvoriť vlastné projekty, koncertovať, nakrúcať. A v zásadných chvíľach byť pri tých, ktorí to potrebujú. Byť oporou rodine a v rodine. Byť človekom s pochopením na plný úväzok,“ spomína na Heribana SND a Slovenské komorné divadlo (SKD) Martin, kde prišiel prvýkrát hosťovať do inscenácie Štúrovci (koncert zrušený) v roku 2006, v ktorej stvárnil postavu bubeníka Jána Chalupku.

„Hneď vo svojej prvej úlohe prejavil obrovský hudobný talent. Daniel bol jeden z mála hercov, ktorí majú aj hudobné vzdelanie, pred štúdiom herectva skončil hudobný odbor na konzervatóriu,“ pripomínajú divadelné súbory.

Odkaz Polnišovej

Príhovorov bolo na poslednej rozlúčke viac, no ten od herečky Petry Polnišovej bol srdcervúci. „Tu dole bez teba nič moc. Správa o tvojom skone bolí ako rana elektrickým prúdom. Nevieme sa nadýchnuť. Akoby došiel kyslík. Ešte pred pár dňami si mi písal, že si mimo systém a hneď, ako prídeš do civilizácie, tak sa ozveš. A ja stále čakám,“ povedala s plačom Polnišová, ktorá v seriáli Horná Dolná hrala Eriku, priateľku Brmbalíka, ktorého stvárnil práve Heriban.

„Hral si morského koníka. Bol si ten najpôvabnejší morský kôň. A potom prišla Horná Dolná a ty si sa mi znenazdajky votrel do života profesne aj ľudsky a stal si sa navždy mojim koníčkom,“ poznamenala Polnišová, ktorej príhovor priniesol portál pluska.sk.

Ako uvádza spomínaný portál, do SND prišla aj Heribanova manželka Kamila.

Viac o Heribanovi

V martinskom divadle pôsobil Heriban osem rokov. Stvárnil Macbetha v rovnomennej Shakespearovej dráme, hlavného hrdinu v Jégého Ceste životom, Jána v adaptácii prózy Jána Roznera Sedem dní do pohrebu, za ktorú získal ocenenie Dosky za najlepší herecký výkon sezóny. Tá mu patrí aj za divácky úspešnú postavu Janka Kráľa v inscenácii www.narodnycintorin.sk.

Od roku 2014 do roku 2021 bol členom Činohry SND, na javisko prvej scény vstúpil skromný, ale herecky vyzretý muž, občas glosátor, citlivý pozorovateľ, občas plný úvah nad neistotou sveta a inokedy trpký humorista.

„Doniesol nadhľad, ľudskosť, smiech, slobodu, pokorné hľadanie postáv, otvorenosť mysle aj mnoho prirodzených pochybností, ktoré na seba nové prostredie viaže,“ spomína SND na svojho bývalého člena, ktorý tam stvárnil charizmatického a strápeného Libora z Nevesty hôľ, rafinovaného alibistu Paľa z Polnočnej omše, inteligentne hravého Rohoňa zo Zmierenia alebo Dobrodružstva pri obžinkoch či ľudsky rozkošného Kráľa v hre Ako sa Lomidrevo stal kráľom, kde zároveň zo zákulisia tvoril hudbu celej inscenácie.

Prvá divadelná scéna tiež zriadila kondolenčnú knihu, do ktorej môžu záujemcovia vyjadriť spoluúčasť i spomienky na mimoriadne talentovaného umelca, ktorý zomrel náhle v stredu 24. mája vo veku 43 rokov.

6 Galéria

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Zdroj: TASR/Dnes24.sk