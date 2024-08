30. august 2024 ELA Správy Rôzne Posledný PRÁZDNINOVÝ víkend: Kde treba počítať s TROPICKÝMI teplotami? Vysoké teploty môžu väčšiu časť Slovenska potrápiť aj v piatok (30. 8.) popoludní.

Zdroj: TASR/AP

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) avizuje výstrahy prvého a druhého stupňa. V niektorých okresoch najmä južného a juhozápadného Slovenska môže teplota vzduchu dosiahnuť 35 stupňov Celzia.

Horúci piatok

Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami by mal v piatok od 13.00 do 18.00 h platiť v celom Nitrianskom kraji, vo väčšine okresov Trnavského a Banskobystrického kraja, i v okresoch Pezinok, Senec, Partizánske a Prievidza.

V týchto oblastiach môže podľa SHMÚ ojedinele teplota dosiahnuť 35 stupňov Celzia. „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ upozornil SHMÚ na svojom webe.

Najnižší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami má v rovnakom čase platiť vo zvyšku Bratislavského, Banskobystrického, Trenčianskeho a Trnavského kraja.

Tiež vo väčšine okresov Košického kraja a v okresoch Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Bytča, Martin, Turčianske Teplice a Žilina. Teplota tu môže dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.

Koniec meteorologického leta

Cez víkend nám končí meteorologické leto, no letné počasie ešte nepovedalo svoje posledné slovo. Zdá sa, že leto nikam neodchádza, práve naopak. Letné počasie tu zostane dlhšie, a to aj v septembri, informuje iMeteo.sk.

Vo veľmi teplom vzduchu sa bude nad našou oblasťou aj naďalej nachádzať nevýrazné pole relatívne vyššieho tlaku, ktorý bude dvíhať teploty poriadne vysoko.

„Mimoriadne teplé počasie by malo na Slovensku pokračovať minimálne do konca prvej septembrovej dekády, keďže ešte približne do 10. septembra k nám bude prúdiť rekordne teplý vzduch. Teploty tak budú aj o 10 °C teplejšie, ako je bežné. Pripravte sa preto na horúci piatok, a rovnako horúci víkend. Po víkende tropické počasie pokračuje,“ dodáva iMeteo.sk.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/iMeteo.sk