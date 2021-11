Zdroj: TASR/AP Postrach OMIKRON: Dokážu zachytiť PCR testy nový koronavírusový variant? Nový variant objavili vedci v Juhoafrickej Republike v utorok vo vzorkách zo 14. až 16. novembra. 27. november 2021 Zo zahraničia

27. november 2021 Zo zahraničia Postrach OMIKRON: Dokážu zachytiť PCR testy nový koronavírusový variant? Nový variant objavili vedci v Juhoafrickej Republike v utorok vo vzorkách zo 14. až 16. novembra.

Nový variant objavili vedci v Juhoafrickej Republike v utorok vo vzorkách zo 14. až 16. novembra. V stredu experti sekvenovali ďalšie genómy a informovali tamojšiu vládu, že sú znepokojení svojimi zisteniami.

Veľa mutácií

Variant B.1.1.529 má podľa juhoafrického bioinformatika Tulia de Oliveiru „veľmi nezvyčajnú konšteláciu mutácií“. Len na samotnom tzv. spike proteíne ich má viac ako 30.

Na receptore ACE2 – teda proteíne, ktorý pomáha vytvárať vstupný bod pre koronavírus na infikovanie ľudských buniek, má nový variant desať mutácií.

„Len pre porovnanie, variant beta má tri a variant delta iba dve mutácie,“ povedal de Oliveira pre americký denník The New York Times (NYT).

Obíde časti imunitného systému?

„Všetky tieto veci nás znepokojujú. Tento variant by mohol mať nielen zvýšenú prenosnosť, takže by sa mohol šíriť efektívnejšie, ale mohol by byť tiež schopný obísť časti imunitného systému,“ povedal ďalší juhoafrický vedec Richard Lessells.

Momentálne používané PCR testy dokážu zistiť prítomnosť nového variantu koronavírusu B.1.1.529, pomenovaného omikron, informovala v sobotu agentúra TASS s odvolaním sa na Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

Svetová zdravotnícka organizácia ľuďom opätovne odporučila, aby prijali opatrenia na zníženie rizika ochorenia COVID-19 vrátane nosenia rúšok, zvýšenej hygieny rúk a fyzických rozostupov.

Okrem toho WHO pripomína potrebu lepšieho vetrania vnútorných priestorov a vyhýbanie sa preplneným priestorom. Organizácia v neposlednom rade odporučila očkovanie schválenými vakcínami.

Moderna začala vyvíjať posilňujúcu dávku

Americká farmaceutická spoločnosť Moderna v piatok oznámila, že začala vyvíjať posilňujúcu tzv. booster dávku vakcíny proti novoobjavenému koronavírusovému variantu Omikron, informovala agentúra AFP.

Je to jednou z troch stratégií, ktorými Moderna plánuje čeliť tejto novej potenciálnej hrozbe. Alternatívnou stratégiou je podávať už existujúce vakcíny v silnejších dávkach.

„Mutácie variantu Omikron sú znepokojujúce a už niekoľko dní sa snažíme realizovať našu stratégiu proti tomuto variantu čo najrýchlejším tempom,“ vyhlásil generálny riaditeľ spoločnosti Moderna Stephane Bancel.

