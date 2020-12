Dnes o 13:23 Milan Hanzel Šport Ostatné športy POVSTANIE v slovenskom lyžovaní! Pridala sa aj Vlhová: Dvanásť rokov trápenia stačilo!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ako aj ďalší členovia Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA), sa odhodlali k radikálnemu kroku.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Po dlhom neriešení problémov vystúpili z asociácie. Informoval o tom web tvnoviny.sk.

O čo ide?

„Piati zo šiestich členov predsedníctva alpských disciplín spolu so 46 športovými klubmi, ktoré v sebe združujú 1317 členov, ukončujú členstvo v SLA,“ uviedla na utorkovom brífingu Jana Palovičová, poverená vedením športového odvetvia alpských disciplín SLA.

„Členstvo ukončuje nadpolovičná väčšina zjazdárskych klubov, ktorá predstavuje takmer 40-percent členskej základne SLA. Dlhodobé neriešenie, ignorovanie a absencia skutočne korektného zásahu činiteľov štátu nás doviedlo na okraj priepasti, do ktorej padá slovenské lyžovanie,“ citoval Palovičovú web tvnoviny.sk.

„Trápim sa dvanásť rokov. Som rád, že by sa malo niečo udiať. Štát by si mal uvedomiť, že nás nemôže riešiť jeden človek a ešte k tomu Talian. Musí to skončiť. Musí začať riešiť šport, deti, juniorov,“ povedal Igor Vlha, otec Petry Vlhovej.

Ďalšie dôvody

„To, čo sa dlhodobo deje v Slovenskej lyžiarskej asociácii, nemá so športom, ani s národom, ani asociačným aspektom nič spoločné. Môžem s plnou vážnosťou a zodpovednosťou potvrdiť slová bývalého prezidenta SLA Františka Repku, ktorý ako dôvod svojej rezignácie uviedol, že v rámci predsedníctva SLA dochádza k účelovej manipulácii s informáciami, zo strany prezidenta a viceprezidentov dochádza tiež k ovplyvňovaniu členov predsedníctva SLA, presadzovaniu ich osobných názorov a záujmov,“ dodala Palovičová.

Prišli o štatút

Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR odoberá štatút národného športového zväzu Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA). Po dohode s Medzinárodnou lyžiarskou federáciou (FIS) tak hnutie, združujúce viacero disciplín, bude dočasne spadať pod Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV). Oznámil to v utorok na svojom facebookovom profile splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera.

Vlhová spadá pod SOŠV

Na základe toho by fenomenálna slovenská zjazdárka Petra Vlhová mala nerušene pokračovať vo fantasticky rozbehnutej sezóne Svetového pohára. Už cez víkend suverénne vedúcu pretekárku SP čakajú dva superobrovské slalomy vo švajčiarskom St. Moritzi. Záštita SOŠV by sa mala týkať nielen alpského, ale aj ďalších úsekov a ich reprezentantov, sezóna je v rozbehu aj u bežcov, akrobatov, snoubordistov, či v severskej kombinácii, SLA združuje aj skoky a lyžovanie na tráve.

Slová Kučeru

„Boj za očistu Slovenska pokračuje a ani šport nie je výnimkou. Ak by orgány kontroly v športe fungovali tak ako by mali a nezanedbávali by hrubo svoju prácu a povinnosti, nemuselo by dochádzať k toľkým podnetom, či nezodpovedaným otáznikom, ktoré nad týmito podnetmi sú. Situácia v niektorých športových hnutiach na margo fungovania niektorých zväzov vrie a my športoví poslanci, či sekcia športu na ministerstve nemôžeme byť k tomu ľahostajní. Azda najhoršia situácia je v lyžiarskom hnutí, kde to už zašlo tak ďaleko, že takmer celé lyžiarske hnutie je rozhodnuté opustiť svoju národnú lyžiarsku asociáciu a prestúpiť do nového zväzu slovenského lyžovania. Sú to zástupcovia jednotlivých lyžiarskych disciplín, lyžiarske kluby so svojou lyžiarskou základňou a aj naši reprezentanti na čele s Petrou Vlhovou. Ale vlak sa nakoniec pohol a Ministerstvo školstva odoberá štatút národného športového zväzu SLA a po dohode s FIS tak lyžiarske hnutie na Slovensku dočasne bude spadať pod SOŠV, kým sa nový národný športový zväz nevymenuje. Želám tak celej lyžiarskej obci, aby sa ich tento negatívny priebeh dotkol čo najmenej, na čele s Petrou Vlhovou, ktorá má fantasticky rozbehnutú sezónu a potrebuje sa sústrediť na svoju prípravu a výkon, aby nás mohla čo najlepšie reprezentovať,“ konštatoval Kučera.

