30. november 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy SAGAN sa ukázal ako nikdy doteraz: Navliekol si igelitku na hlavu, nadával a híkal! FOTO a VIDEO

Je schopný všetkého! Slovenský fenomenálny cyklista Peter Sagan je za každú "srandu". Najnovšie sadol do stíhačky, kde zažil niekoľkonásobné preťaženie!

Zdroj: Facebook.com/Peter Sagan

Rekordér v počte získaných zelených dresov na slávnych pretekov Tour de France má rád výzvy. Takisto ho poznáme ako muža mnohých tvárí, keď sa v rámci reklám už stal zlodejom, krajčírom, tanečníkom či učiteľom.

Netradičný let

Jazdec nemeckej stajne Bora-hansgrohe si tentoraz vybral adrenalínový zážitok a nechal sa „povoziť“ bojovou stíhačkou. Do mašiny si sadol hneď za pilota a skúsil si, aké je to lietať po oblohe. „Môj posledný let vytiahol na 7.9 g,“ pochválil sa Sagan na sociálnej sieti. Cyklista tým myslel preťaženie alebo inak aj tiažové zrýchlenie, ktoré sa vyjadruje v násobkoch zemskej tiaže a označuje sa písmenom g.

„Občas to bola nerovná jazda, ale určite sa zlepším a budem to trénovať naďalej,“ vtipne napísal rodák zo Žiliny na Facebook.

Video z kokpitu

To, že je Peter riadny šoumen, ukázal tak, že video z letu zavesil tiež na sociálne siete. No, a tam sa ukazuje v netradičných pózach. Bodaj by aj nie, keď mu pilot predviedol jazdu dolu hlavou, či rôzne piruety alebo vývrtky. On na to reagoval napríklad takto: „Poďme do nich! To bolo dobré!“

Lenže, nevyhol sa ani jednej nadávke, ktorá by však vypadla z úst každého, kto by bol na jeho mieste. Uznanie mu treba zložiť aj za to, že mal síce po ruke igelitku v prípade, že by mu bolo zle až na zvracanie, no nepoužil ju. Iba raz, a to tak, že si ju v jednom z preťažení navliekol na hlavu.

Hey Thomas Pesquet, I pulled 7.9g in my recent flight in a fighter jet. It was a bumpy ride at times but I'm definitely... Posted by Peter Sagan on Monday, November 30, 2020

