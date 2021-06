Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Pozastavili lety až do 21 krajín: Máte letenku od tejto spoločnosti? Letecká spoločnosť prišla o dve tretiny destinácií, pretože musela pozastaviť lety do desiatok krajín. Kúpili ste si cez nich letenku? 10. jún 2021 Magazín Cestovanie

10. jún 2021 Magazín Cestovanie Pozastavili lety až do 21 krajín: Máte letenku od tejto spoločnosti? Letecká spoločnosť prišla o dve tretiny destinácií, pretože musela pozastaviť lety do desiatok krajín. Kúpili ste si cez nich letenku?

Najväčšia bieloruská letecká spoločnosť Belavia musela pozastaviť lety až do 21 krajín, pričom lietať naďalej môže len do deviatich štátov: Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Izraela, Kazachstanu, Ruska, Spojených arabských emirátov, Turecka a Uzbekistanu. Čo sa vlastne stalo?

Zákazy letov

Európska únia vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor. Dôvodom je zadržanie opozičného novinára a aktivistu Ramana Prataseviča na letisku v Minsku, kam nútene presmerovali let spoločnosti Ryanair z Atén do Vilniusu.

Oddelenie leteckej dopravy na bieloruskom ministerstve dopravy v stredu oznámilo, že sa obráti na Medzinárodnú organizáciu pre civilné letectvo (ICAO), aby posúdila zákonnosť krokov Ukrajiny a krajín EÚ, ktoré uzatvorili svoj vzdušný priestor pre bieloruské lietadlá.

Z dôvodu prítomnosti zákazov letov z viacerých krajín bola spoločnosť Belavia nútená zrušiť lety, napr. : Varšava, Milan, Amsterdam, Rím, Frankfurt, Berlín, Mníchov, Hannover, Brusel aj Barcelona. Touto spoločnosťou ste mohli lietať aj od našich susedov, do 30. októbra 2021 nebudú žiadne lety ani do Českej republiky. Ministerstvo ČR odporúča návrat cez Istanbul

Čo s letenkami?

Letecká spoločnosť informovala na svojej stránke, že od 12. júna začne lietať niekoľkokrát týždenne do Istanbulu.

„Belavia sa všemožne snaží pomôcť svojim cestujúcim a klientom cestovných kancelárií pri návrate domov. Ospravedlňujeme sa za súčasný stav, ktorý v súčasnosti nemôžeme ovplyvniť,“ ospravedlnili sa na svojej stránke .

Ak ste si náhodou zakúpili letenku cez túto spoločnosť a váš zrušený let je aspoň jedným úsekom zrušených trás, podľa nich môžete požiadať o refundáciu alebo si letenky bez poplatkov vymeniť.

Aj keď má bieloruská letecká spoločnosť aktuálne obmedzenia, stále máme ešte veľa spoločností aj lietadiel, ktoré vás dopravia do sveta. Mimochodom, videli ste už lietadlo Concorde? Môžete si ho pozrieť na FOTKÁCH.

