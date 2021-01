29. január 2021 Zo zahraničia POZOR na správanie na internete! Za ostré statusy a fotky vám môžu zamietnuť vstup do USA

Imigračná vstupná kontrola do USA a pohovor s imigračným úradníkom „nemusia byť najpríjemnejšie“. Pozor na to, čo uverejňujete na sociálnych sieťach!

Zdroj: TASR/AP

Ľudia by si mali pri písaní statusov či chatovaní dávať pozor na to, čo píšu. Z dôvodu nenávistných komentárov a príspevkov im môže byť zamietnutý vstup do Spojených štátov amerických alebo môžu byť právne postihovaní počas svojho pobytu. Upozorňuje na to odborník na kyberbezpečnosť spoločnosti Aliter Technologies Vladimír Palečka.

Ostro chránené hranice

Bezpečnostní odborníci poukazujú na to, že imigračná vstupná kontrola do USA a pohovor s imigračným úradníkom „nemusia byť najpríjemnejšie“. USA si svoje hranice „ostro chránia“, a preto sú aj kontroly, najmä prvonávštevníkov, prísnejšie, hovoria.

„Pravidelne sa stretávame s prípadmi, keď návštevníka USA imigračná kontrola otočí pri vstupe a vyprevadí na najbližší spiatočný let do Európy, prípadne má problémy už pri vybavovaní víz alebo priamo pri pohovore s imigračným úradníkom. Jeden z dôvodov, prečo sa tak deje, je práve to, čo robíme na internete,“ vysvetľuje Palečka.

Nevhodné fotky

Približuje, že vstup do USA môžu osobám zamietnuť aj pre nevhodné fotografie na internete. Úradom môže byť v prípade vyžiadania sprístupnená aj časť komunikácie či celá história účtu. Užívateľ podľa Palečku netuší, že týmito dátami disponujú silové zložky USA a môžu byť pri pobyte použité proti nemu.

V USA podniká viac než 5-tisíc technologických spoločností, ktoré mali na základe tzv. „EU-US Privacy Shield“ povinnosť legálne sprístupniť dáta svojich užívateľov, hovoria bezpečnostní analytici. V júli 2020 rozhodol Súdny dvor Európskej únie o rozpore tohto mechanizmu so smernicou na ochranu osobných údajov a „EU-US Privacy Shield“ zrušil. Poznamenali, že aj napriek tomu sa tok dát z Európskej únie do USA úplne nezastavil.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR