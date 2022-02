3 Galéria Zdroj: facebook.com/Bratislava - Petržalka , TASR/Jozef Poliak Pracovníčky pošty čelia NECHUTNÝM útokom. Vyvesili upozornenie, aby na nich NEPĽULI Jedna z bratislavských pôšt už nevedela, čo s nervóznymi a arogantnými zákazníkmi. Rozhodla sa vyvesiť písomnú prosbu, aby sa slušne správali. 2. február 2022 Zo Slovenska

Prežívame ťažké časy a mnohí ľudia sú čoraz viac nervózni. Často si svoje negatívne pocity kompenzujú napríklad na pošte. Jedna z tých bratislavských dokonca musela vyvesiť tabuľu, na ktorej zákazníkov upozorňujú, aby sa slušne správali.

Pľuvance na pošte

„To, čo sa deje, je fakt. Prosím, správajte sa k dievčatám za okienkom tak, ako by ste chceli, aby sa chovali k vašej mame, sestre či dcére. Aj nás situácia unavuje, tak dodržujte pravidlá. VULGÁRNOSŤOU či PĽUVANCAMI nič nedosiahnete,“ píše sa na tabuli pred Červenou poštou v Petržalke.

Po tom, čo fotku s nápisom uverejnil jeden z návštevníkov pošty na sociálnu sieť, sa spustila spŕška reakcií.

Väčšina ľudí súcitila so zamestnancami pošty a vyjadrila ľútosť nad vulgárnosťou ľudí.

„No po pravde zvieratá sa k sebe chovajú lepšie ako my ľudia medzi sebou. Lebo týchto ohavnosti je, bohužiaľ, schopný len človek,“ napísala Andrea.

Marcos píše, že pracuje v zahraničí a podelil sa so svojou skúsenosťou. „Denne sa stretávam s ľuďmi v obchodoch a úradoch, ale ešte nikdy som nenažil konflikt za obyčajné rúško. Dokonca som nikdy nevidel, aby ho niekto nosil pod nosom a prezentoval svoj vzdor voči imaginárnym elitám sveta, ktorí chcú ovládnuť svet. Ono to bude okrem mentality občanov aj prístupom opozičných politikov,“ napísal do komentu.

Ochotné či neochotné

No našli sa aj takí, ktorí ešte skritizovali pracovníčky za prepážkou.

„Treba sa ale vedieť chovať aj z opačnej strany. Dievčence by tiež mohli byť ochotnejšie a svoju zlú náladu nechať doma v šuplíku. A nie zazerať a byť arogantné na každého človeka, ktorý príde ku okienku. Minca má totižto dve strany,“ napísala pani Iveta.

Tony sa tiež pracovníčok nezastal. „Čo má moja matka či sestra spoločné s neochotnými odutými slečinkami? Čo to tu vôbec miešate. To už keď je niekto žena, nikto mu nič nemôže povedať? Tak, ako jednajú na úradoch na Slovensku, to človek nikde nevidel. Nech sa idú pozrieť si do Anglicka na úrady ako sa jedná z ľuďmi,“ uviedol svoju skúsenosť.

Či už sú úradníci na pošte ochotní alebo nie, svoje správanie by mali ľudia ovládať a uvedomiť si, čo už je skutočne cez čiaru. Nik predsa nie je nadšený zo súčasnej situácie, no nervozita a arogancia rozhodne k ničomu dobrému nesmerujú.

Zdroj: Dnes24.sk