2. február 2022 ELA Zo Slovenska Sulík zverejnil FOTKU búrania chatrče: To by urobil Mazurek s Kotlebom!, zúri Nicholsonová Nelegálne postavené chatrče, čiže čierne stavby, sú dlhoročným problémom Slovenska. Keďže legislatíva umožňuje ich búranie, Sulík sa takým príkladom pochválil a zlizol si kritiku europoslankyne.

Rok a pol intenzívnej snahy priniesol výsledok, začal svoj status minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

„V Plaveckom Štvrtku odstraňujú už druhý dom, ktorý bol nelegálne postavený nad plynovodom. Neverili by ste, koľko roboty je okolo toho, aby sa jednoducho začal dodržiavať zákon. Teraz sa však ukázalo, že zákony platia. Aj pre tých, ktorí si mysleli, že zrovna pre nich nie,“ napísal Sulík k fotografii, ktorá zachytáva búranie čiernej stavby.

Čo ste tým dosiahli?

Na príspevok niekdajšieho šéfa liberálov reagovala odídenkyňa zo strany, dnes europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá si neodpustila štipľavý komentár.

Podľa nej vysporiadanie sa s ilegálnymi osadami je veľký cieľ, ale dá sa to cez naštartovanie prestupného sociálneho bývania s podpornými sociálnymi službami.

„Nepostrehla som, že by ste takýto projekt spustili v spolupráci štátu a samosprávy. Vy ste len zbúrali ilegálnu chatrč. Čo sa stalo s tými ľuďmi? Zmizli? Alebo sa len presunuli do inej osady? Boli v tej rodine deti? Takto nejako navrhovali riešiť osady Mazurek s Kotlebom, svojho času o tom hovoril aj Fico,“ adresovala Sulíkovi slová europoslankyňa, ktorá pripomenula, že nedávno bola na Slovensku v osadách aj s delegáciou z Bruselu.

Žiaden posun

Delegácia europoslancov navštívila rómske sídlisko Luník IX a tri osady na východe Slovenska začiatkom novembra 2021. To, čo videli, ich nepríjemne prekvapilo. Nicholsonová už vtedy, a rovnako aj Sulíkovi, pripomenula, že „situácia v osadách sa za ostatné roky zhoršila. Nenaštartovali ste žiadne projekty, nie ste schopní čerpať ani eurofondy určené na osady, nenaštartovali ste ani prestupnú formu sociálneho bývania. Deti v osadách zomierajú na podvýživu a na respiračné ochorenie. Štát, teda aj ty, tie peniaze radšej vráti, ako by ich mal investovať do skvalitnenia života v osadách,“ vymenúva nekompetentnosť vlády Nicholsonová.

Na adresu Sulíka pritvrdila aj tým, že v strane SaS nechala podrobný zoznam projektov, ktoré prinesú zmenu.

„Nepohli ste prstom. A minister hospodárstva sa na fb chváli, že zbúral ilegálny dom. Niektoré veci sa časom neposúvajú, len sa zhoršujú. Okrem osád aj ten tvoj vnútorný svet hodnôt, Richard,“ uzatvára Nicholsonová.

Ako to vidia ľudia?

Pod statusom sa strhla lavína diskusie. Viacerí poukazujú na to, že Rómovia si za svoj život v katastrofických podmienkach môžu sami. Iní sa, naopak, zastávajú Nicholsonovej.