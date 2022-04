Zdroj: unsplash.com Prebudili sme sa do SLOBODNÉHO rána: Respirátor môžeme pokojne nechať doma! Dlhé mesiace nosenia respirátorov sa skončili. Od dnešného dňa už budú povinné iba v niektorých špecifických prípadoch. 21. apríl 2022 Zo Slovenska

Od štvrtka (21. 4.) už nie je povinné prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéroch ani vo väčšine interiérov. Respirátor bude naďalej povinný pre personál i návštevníkov zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb, pacientov v čakárňach u lekára i zákazníkov lekární. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

„Prekrytie horných dýchacích ciest už vôbec nebude povinné v exteriéroch, teda ani na hromadných podujatiach organizovaných vonku a nebude povinné ani vo väčšine interiérov vrátane verejnej hromadnej dopravy, taxislužieb a hromadných podujatí,“ priblížila hovorkyňa ÚVZ Daša Račková.

Kde ostávajú?

Respirátory ostávajú povinné pre personál a návštevníkov v nemocniciach a zariadeniach sociálnych služieb. Horné dýchacie cesty nebudú musieť mať prekryté klienti zariadení sociálnych služieb a hospitalizovaní pacienti, rovnako ani zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Výnimku budú mať aj deti do šesť rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra či osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. Rovnako sa povinnosť nebude vzťahovať ani na umelcov pri podávaní umeleckého výkonu, účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu alebo tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania. Výnimka sa v týchto priestoroch týka aj zariadení spoločného stravovania v čase potrebnom na konzumáciu jedla či nápojov, návštevy wellness, prírodných a umelých kúpalísk.

Postačí im rúško

„Respirátor budú môcť nahradiť rúškom zamestnanci v špecifických podmienkach – ak majú kožné ochorenia tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo ochorenie zhoršiť, alebo ak majú chronické ochorenia dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou,“ ozrejmila Račková.

Koniec povinnej karantény

Povinná karanténa sa po kontakte s pozitívne testovanou osobou na COVID-19 ruší. O karanténe úzkych kontaktov bude môcť rozhodnúť lekár. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá nadobudla účinnosť vo štvrtok 21. apríla.

„Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú zo zreteľa hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku,“ priblížila hovorkyňa úradu Daša Račková.

Karanténa sa v takomto prípade začína od momentu, kedy ju lekár posúdi ako potrebnú. Končí sa uplynutím doby piatich dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín tejto doby u osoby nevyskytli klinické príznaky ochorenia znemožňujúce pracovnú činnosť, vyplýva to z vyhlášky.

Úzky kontakt po ukončení karantény už tiež po novom nebude musieť nosiť na verejnosti respirátor.

Pravidlá pre izoláciu pozitívnych osôb, ako aj ďalšie podmienky vo vyhláške, napríklad pre osoby v osobitnom režime, zostávajú bez zmeny.

