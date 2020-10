Prečo je Ondrej Kandráč taký vysmiaty? Dôvodom je jeho POKLAD! FOTO

View this post on Instagram

Naša malá Mária je pre nás darom na celý život. My sme jej do života dali dar, ktorý jej môže v prípade potreby pomôcť počas celého života – uchovanie pupočníkovej krvi a tkaniva pupočníka. 😍 #pupocnikovakrv #cordbloodcenter #darnacelyzivot #odberpupocnikovejkrvi