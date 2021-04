Zdroj: TASR/AP Prečo sa vyčkáva s otváraním gastroprevádzok? Môžu za to ľudia, lebo TOTO robia pri stole Hlavný hygienik Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva v deň uvoľnenia opatrení oznámil, kedy by sa mohli otvoriť aspoň terasy podnikov. 19. apríl 2021 ELA Zo Slovenska

19. apríl 2021 ELA Zo Slovenska Prečo sa vyčkáva s otváraním gastroprevádzok? Môžu za to ľudia, lebo TOTO robia pri stole Hlavný hygienik Ján Mikas z Úradu verejného zdravotníctva v deň uvoľnenia opatrení oznámil, kedy by sa mohli otvoriť aspoň terasy podnikov.

Zdroj: TASR/AP

Od pondelka 19. apríla sa Slováci tento rok doslova prvýkrát poriadne nadýchli. Tvrdé niekoľkomesačné opatrenia trvali ešte spred Vianoc. Po dlhej stopke sme dnes dostali zelenú na otvorenie obchodov, služieb, kostolov, škôl či športovísk za istých podmienok. Zmeny sa dotkli aj nosenia rúšok a respirátorov.

I keď tomu ešte počasie nepraje a takmer na celom Slovensku je daždivo, čo má pokračovať do konca mesiaca, mnohí čakajú, kedy si vychutnajú terasy podnikov. To sa pýtajú aj podnikatelia v gastre.

Malá, ale predsa nádej

S prvou nádejnou lastovičkou prišiel cez víkend minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy avizoval, že od ďalšieho pondelka 26. apríla by sa terasy otvoriť už mohli.

Priaznivo to vyzerá aj očami hlavného hygienika Jána Mikasa z Úradu verejného zdravotníctva. Momentálne je v spomínaných prevádzkach možný iba predaj cez okienko alebo na objednávku, ale ak sa to nezhorší, aj on to vníma pozitívne.

"Gastroprevádzky môžu mať otvorené cez predajné okienko, nemusia byť zatvorené úplne. Otázkou sa bude zaoberať vláda a konzílium tento týždeň. Vidím priestor na otvorenie terás alebo vnútorného sedenia za určitých podmienok. Všetko bude závisieť od vyjadrení kolegov z regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ak by sme sa z bordovej fázy dostali do červenej, viem si predstaviť, že otázka otvorenia gastropodnikov by bola na mieste,“ povedal v pondelok Ján Mikas v diskusii Braňo Závodský Naživo v rádiu Expres.

Momentálne sa Slovensko riadi schváleným covid automatom, ktorý nás radí do bordovej farby, čiže varovanie III. stupňa.

Správanie ľudí

Aj samotný ÚVZ SR hovorí o tom, že uvoľňovanie opatrení so sebou prináša zvýšenú mobilitu ľudí, a s tým je spojené riziko, i keď aj počas uvoľňovania sú nastavené patričné protiepidemické opatrenia. Z tohto dôvodu neboli otvorené všetky prevádzky naraz v jednom okamihu.

„V prípade gastroprevádzok sme ešte chvíľu počkali, pretože skúseností z terénu nám ukázali, že ľudia nemali na tvári rúško takmer počas celého pobytu pri stole, nielen pri jedení a pití,“ informuje ÚVZ na facebookovej stránke.

Úrad verejného zdravotníctva si vie predstaviť uvoľnenie v tejto oblasti, ak hovoríme napríklad o fungovaní terás, aj v horizonte dvoch týždňov a približne s tak nastavenými podmienkami, ako tomu bolo minulý rok.

Je však potrebné, aby sa epidemiologická situácia naďalej zlepšovala a aby boli dodržiavané nastavené protiepidemické opatrenia pre fungovanie prevádzok a hromadných podujatí.

Pomoc pre gastro

Pre spustenie druhej etapy schémy pomoci pre gastrosektor a oblasť cestovného ruchu sa čaká už len na peniaze od Ministerstva financií (MF) SR. Na sociálnej sieti o tom informoval minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

„Registrujem veľa otázok, kedy konečne spustíme druhú etapu schémy pomoci pre gastro a cestovný ruch. Vec sa má tak, že sme si za Ministerstvo dopravy a výstavby SR urobili domácu úlohu, čiže všetky potrebné technikálie,“ napísal minister a dodal, že schému už schválil Protimonopolný úrad SR, rezort má pripravený formulár i videonávod pre žiadateľov a ministerstvo podalo žiadosť na MF o rozpočtové opatrenie.

„Inými slovami, čakáme už len na to, kým nám rezort financií pošle peniaze. Hneď, ako sa tak stane, vieme do 24 hodín spustiť druhú etapu,“ uzavrel Doležal.

Zhruba s hodinovým časovým odstupom reagovalo MF takisto na sociálnej sieti, že financie na podporu gastrosektoru a cestovného ruchu už uvoľnilo.

„Ministerstvo financií schválilo žiadosť a medzičasom aj uvoľnilo financie na rozpočtové opatrenie z dielne ministerstva dopravy a výstavby SR. Spustenie druhej etapy schémy pomoci pre gastro a cestovný ruch sa tak môže začať,“ napísal rezort.

Ilustračné foto, TASR