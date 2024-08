10. august 2024 Magazín Prečo sú ženy NEVERNÉ? Myslia na svoje POTOMSTVO, tvrdia vedci Čo sa odohráva v hlave žien, ktoré podvádzajú svojho partnera či manžela? Odpoveď vás možno prekvapí.

Nevera tu vždy bola a bude. Vedci sa však najnovšie pozreli na problematiku z pohľadu nežnejšieho pohlavia. Prečo sa ženy obzerajú po milencovi? Podľa najnovšej štúdie austrálskych vedcov je v tom najčastejšie túžba po najlepších génoch.

Hľadajú iného, ale vrátia sa

„Sú zvyčajne viac fyzicky priťahované k svojim milencom, ale primárnych partnerov považujú za lepších rodičov. To naznačuje, že ženy môžu podvádzať partnerov preto, aby získali „dobré gény“ pre svoje potomstvo, pričom sa spoliehajú na rodičovskú podporu od svojich primárnych partnerov,“ píše portál Sciencedirect.

Podľa tejto štúdie vyhľadávajú najlepší genetický materiál, no ostávajú naďalej s partnermi, ktorých klasifikujú ako „lepších rodičov.“

Partner vs. milenec

Počas tejto štúdie sa odborníci pozreli na sexuálny život 254 heterosexu­álnych osôb. Sledovali a analyzovali očami žien fyzickú, osobnú a rodičovskú príťažlivosť k partnerom. Výsledok?

Fyzická príťažlivosť milenca bola o 1,93 bodov vyššia ako v prípade stáleho partnera. No v prípade rodičovskej príťažlivosti pokrivkávali milenci: V očiach žien stratili 3,33 bodov.

„Nevera je taktika, ktorá slúži rôznym evolučným stratégiám, vrátane získavania dodatočných zdrojov, prechodu k novému primárnemu partnerovi a, najmä v našej štúdii, získavaniu genetických výhod pre potomstvo. Neznamená to však, že by sme podvádzať mali a väčšina ľudí to nerobí,“ pripomína na záver psychológ Macken Murphy. Informuje o tom portál Psypost.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk