ŠOKUJÚCE odhalenie: V týchto menštruačných pomôckach sa našli TOXICKÉ kovy!

Majú chrániť dievčatá a ženy pred krvácaním, no v skutočnosti ohrozujú ich životy? Reč je o tampónoch. Menštruačná pomôcka, na ktorú sa spoliehajú ženy naprieč svetom, obsahuje ťažké kovy. Odhalil to tím vedcov z Kalifornskej univerzity v Berkeley na čele s doktorkou Jenni Shearstonovou. Informuje o tom Womens Voices for the Earth (WVE).

Prvýkrát pod drobnohľadom

Výskumníci poukázali na 16 kovov v 14 značkách tampónov. „Je to prvýkrát, čo niekto zverejnil údaje o testovaní toxických ťažkých kovov v tampónoch (alebo v akomkoľvek menštruačnom produkte),“ píše WVE.

V tampónoch našli stopy ťažkých kovov a to konkrétne olovo, arzén, chróm, zinok a ďalšie znepokojivé chemické prvky : „Každý tampón, ktorý testovali, mal zistiteľné hladiny najmenej piatich kovov, ale hladiny sa značne líšili od produktu k produktu.“

Nízka hladina, ale…

Womens Voices for the Earth pripomína, že žiadna z týchto chemikálií nebola uvedená riadne na obale výrobku a preto je zložité, taký produkt obísť. Lepšou správou je, že hladina ťažkých kovov nie je vysoká, ale WVE považuje akúkoľvek kontamináciu za neprijateľnú. „Chemikálie môžu výrazne ovplyvniť reprodukčné zdravie. No toto všetko je žalostne málo preštudované,“ pripomína na záver tamojšia organizácia, ktorá sa venuje životnému prostrediu a zdraviu.

