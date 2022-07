Zdroj: TASR/Martin Baumann Predčasné voľby? Áno, tvrdí Boris Kollár, má však podmienku Boris Kollár by za istých podmienok podporil predčasné voľby. Úradnícku vládu nepovažuje za dobrý nápad. 24. júl 2022 Správy Politika

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ak by vláda stratila v parlamente väčšinu, riešením sú predčasné voľby, myslí si predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Úradnícku vládu odmieta. Rovnako by nesúhlasil s menšinovou vládou závislou od hlasov ĽSNS. Nezaradený poslanec a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini považuje predčasné voľby za najférovejšie riešenie. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.

Predčasné voľby

„Pre mňa je smerodajné, čo sa stane v parlamente. Pokiaľ vláda bude mať v parlamente viacej ako 76 poslancov, môže pokračovať ďalej,“ povedal Kollár.

Je zvedavý, či bude strana SaS po odchode vládu podporovať. V prípade straty väčšiny vidí ako riešenie predčasné voľby. Problémom úradníckej vlády podľa neho je, že nebola nikým volená. Ako však dodal, robí maximum na udržanie vládnej koalície. Od hlasov ĽSNS by nechcel byť závislý, možnosti však vidí v „konzervatívnych silách“ medzi nezaradenými poslancami.

Pellegrini reaguje

Kollár tiež potvrdil, že predloží do Národnej rady SR návrh zmeny Ústavy SR, do ktorej chcú zakotviť možnosť predčasne ukončiť volebné obdobie.

Pellegrini očakáva, že sa koalícia udrží. „Oni niečo vyšpekulujú,“ poznamenal. Podotkol, že vládna koalícia má vždy v najťažších časoch krízu. Minister financií a šéf hnutia OĽANO Igor Matovič by mal podľa neho odísť, ak mu nejde len o vlastnú stoličku. Premiér Eduard Heger (OĽANO) by podľa neho mohol pri riešení krízy konať ráznejšie. Ak by SaS prešla do opozície, určite treba vyskúšať, ako by sa zachovala pri odvolávaní Matoviča v parlamente, do­dal.

