2. september 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia PREKVAPENIE v Chorvátsku: Z mora vytiahli živočícha, ktorý by tam žiť NEMAL Tohtoročná sezóna v Chorvátsku priniesla niekoľko prekvapení. To najnovšie poriadne šokovalo tamojších vedcov.

V Chorvátsku z mora vytiahli ulitníka, ktorý poriadne prekvapil tamojších vedcov. V danej lokalite by sa totiž vyskytovať nemal.

Na základe chorvátskych médií o tom informoval server tn.cz. Informácie o nezvyčajnom objave vo štvrtok priniesla Prírodovedecká fakulta v Pule.

Nemá tam čo robiť

Živočícha s čiernymi prúžkami na tele objavili v stredu v hĺbke šiestich metrov v zálive Portič na južnom cípe Istrijského polostrova.

Fakulta informovala, že ide o druh Aplysia dactylomela. Ten však žije v tropických moriach a v tejto časti sveta tak nemá čo hľadať.

Hrozia problémy

Podľa odborníkov z fakulty sa mal do severnej časti Jadranu rozšíriť vďaka výraznému otepľovaniu.

Dnevnik informoval, že v posledných rokoch sa pre veľké otepľovanie do Jadranu cez Suezský prieplav a Gibraltár dostávajú invázne druhy živočíchov. Tie môžu ohroziť pôvodné druhy.

„Je to globálny problém. More je čím ďalej teplejšie. Môžeme očakávať zmeny v ekosystéme nielen pri rybách, ale aj pri druhoch planktónu, ktorý môže mať vplyv na sardinky. Jadran nie je to, čo bol pred 30 rokmi, v blízkej budúcnosti sa zmení,“ povedal pre server Nenad Antolovič z Inštitútu pre more a pobrežie v Dubrovníku.

