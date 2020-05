Majitelia fitness centier spomaľujú dopravu na diaľnici D1. Premiér im odkázal, že sa môžu dohodnúť

Majitelia fitness centier koncom minulého týždňa avizovali, že zablokujú diaľnicu D1 v úseku Zeleneč až Triblavina.

Zdroj: TASR

AKTUALIZÁCIA: Majitelia fitness centier sa napokon rozhodli, že nebudú diaľnicu blokovať, len spomalia premávku. Viacero áut teda ide vo všetkých troch pruhoch 30-kou. Aktuálne sa presúvajú k Úradu vlády.

Vodiči sa pri vjazde do Bratislavy zdržia aj vyše pol hodiny. Informuje o tom Stellacentrum. Zatiaľ treba rátať so zdržaním do 35 minút v smere z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji a do Bratislavy. Polhodinové zdržanie hlásia aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a do Bratislavy. Situáciu na cestách môže ešte skomplikovať ohlásená protestná akcia majiteľov fitnescentier, ktorí sa postupne presúvajú po D1 do hlavného mesta. Situáciu sledujeme a správu budeme aktualizovať.

Vo fitness priemysle pracuje viac ako 20 tisíc ľudí. Všetci sú už viac ako dva mesiace bez práce, pričom o tom, kedy sa to zmení, môžu len špekulovať. Fitness centrá sa totiž nedostali ani do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení.

Okamžité otvorenie

Únia fitness centier Slovenska preto zvažovala blokádu. "Mnohí z nás sú už na hranici krachu, pribudli nám obrovské dlhy, ktoré ovplyvnili životy tisícky rodín negatívnym spôsobom,“ uviedol Pavel Kiseľ z Únie fitness centier Slovenska.

Odškodnenie

Premiér Igor Matovič včera uviedol, že ak budú majitelia fitness centier blokovať diaľnicu, predloží návrh zákona, ktorý takéto konanie urobí trestným činom. Ďalej avizoval, že v pondelok dopoludnia zasadne opätovne konzílium a bude riešiť okrem iných tém aj možné otvorenie fitness centier a ostatných vnútorných športovísk.

Premiér hovorí aj o odškodnení majiteľov, no zároveň varuje, že ak pristúpia k blokáde diaľnice, tak z plánu odškodnenia upustí. „Nemôže si viac niekto myslieť, že obmedzovaním slobodného pohybu iných a braním si za rukojemníkov nevinných ľudí, bude beztrestne získavať pre seba akékoľvek výhody,“ myslí si Matovič.

