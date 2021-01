7. január 2021 Milan Hanzel Správy Politika Premiér plánoval zaočkovať mamu a manželku: Dostanú prednosť? Ministerstvo má verdikt!

Spomínate si na status Igora Matoviča, v ktorom vyzval ľudí, aby dali 10-tisíc lajkov pre jeho mamu a manželku. Následne by absolvovali očkovanie namiesto neho.

Premiér napísal príspevok na Facebook 27. decembra, teda vtedy, keď bol v karanténe po pozitívnom teste na COVID-19.

Čo bolo v statuse?

Kvôli tomu, že mal koronavírus, našťastie len s ľahkým priebehom, nemôže sa najbližších 90 dní očkovať. Preto vyzval všetkých v príspevku ku nezvyčajnej ankete. „Preto, ak považujete za správne, aby miesto mňa dôkaz dôvery vo vakcínu vykonali dve ženy môjho života, ktorým by som určite ublížiť nechcel, dajte lajk či srdiečko. Maminu a Pavlínku však budem prehovárať len vtedy, ak lajkov a srdiečok bude aspoň 10-tisíc. Inak to považujem za váš súhlas, že stačí, aby som ja išiel na očkovanie až po 90 dňoch, čiže koncom marca,“ stojí v statuse Matoviča.

No, a jedenásť dní potom naozaj dosiahol jeho príspevok požadovaný počet lajkov alebo srdiečok. Keď si však myslíte, že teraz príde k tomu, aby dostali jeho dve „ženy“ prednostne vakcínu, mýlite sa.

Čo na to ministerstvo

Rezort zdravotníctva takúto protekciu odmieta. Pre denník SME to uviedla riaditeľka tlačového oddelenia ministerstva Jana Pôbišová. „Dávali sme nemocniciam jasný príkaz, že by nemali akceptovať požiadavky na prednostné zaradenie do zoznamu, aj keby išlo o premiéra,“ uviedla Pôbišová. Až ďalší priebeh očkovania ukáže, či sa tak aj stane.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Matovič s manželkou - Premiér Slovenska so svojou milovanou polovičkou. / Zdroj: Instagram.com/igor_matovic_olano - Premiér Slovenska so svojou milovanou polovičkou. /

OČKOVANIE ZABÍJA? 🩸... (ANKETA) ... toto je status určený výhradne ľuďom, ktorí neveria očkovaniu proti Covid-19. Dnes... Posted by Igor Matovic on Sunday, December 27, 2020

Zdroj: Dnes24.sk