Premiér predstavil KATASTROFICKÝ scenár: Hrozí nám na budúci rok hotová apokalypsa? Podľa Eduarda Hegera je kríza, ktorá prichádza, možno horšia ako pandémia koronavírusu. Prudký rast cien energií môže dostať na dlažbu obrovské množstvo Slovákov. 3. september 2022 Politika

Aktuálne odhady ukazujú, že slovenským domácnostiam v budúcom roku vzrastie cena plynu aj elektriny o približne polovicu a v prípade elektriny je ešte podmienkou úspora 15 % energie oproti roku 2020.

Hrozí nám veľký problém

V opačnom prípade bude nárast ceny okolo 100 %. Po piatkovom rokovaní vlády na to upozornil premiér Eduard Heger (OĽANO), podľa je ktorého nastávajúca energetická kríza z pohľadu financovania možno horšia ako pandémia ochorenia COVID-19.

Pôvodne mala cena elektriny zostať na súčasnej úrovni. Rezort hospodárstva v posledných dňoch avizoval možné mierne zvýšenie cien z dôvodu rastu ostatných poplatkov.

„Je to vyššie číslo, ako keď sme sa rozprávali minulý pondelok na úrade vlády, kde zaznelo z úst kompetentných ľudí, že ten cenový nárast by mal byť okolo 15 až 20 %,“ povedal Heger. „Teraz potrebujeme veľmi konkrétne rozprávať o tom, či vieme tento nárast pre domácnosti stlačiť na nižšie percento, aby to občania až tak nepocítili,“ dodal premiér. Pokiaľ sa možnosti nenájdu, mala by podľa neho vláda niektorým domácnostiam výdavky kompenzovať.

Astronomická suma

Pomoc pre firmy a verejnú správu si podľa Hegera vyžaduje presnejšiu kvantifikáciu. Materiál o tom, aký bude vplyv vyšších cien na firmy a akú kompenzáciu by mohol štát firmám doručiť, by malo predložiť ministerstvo hospodárstva. Podľa Hegera môže účet za energetickú krízu vyskočiť až na 15 miliárd eur.

„Je dôležité aby sme našli riešenia a ponúkli ich firmám, aby sa na to vedeli pripraviť,“ uviedol Heger s tým, že v súčasnosti zatiaľ riešenia pripravené nie sú.

Zdroj: TASR