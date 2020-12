Dnes o 14:54 ELA Politika Premiér sa takmer rozplakal: Vyzval Sulíka na demisiu. Ten má iné starosti, ako riešiť jeho "depky"

Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby podal demisiu.

Na premiérovi Igorovi Matovičovi je už vidieť únavu, rezignáciu, sklamanie i akúsi apatiu v riešení zásadných politických a spoločenských tém najmä v otázkach pandémie.

Staronovým kameňom úrazu je dlhotrvajúce napätie s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom ohľadom prijímania opatrení okolo lockdownu a testovania obyvateľstva.

Tento týždeň (v pondelok) sa premiér rýchlo porúčal zo zasadnutia vlády bez toho, aby sa čo i len pristavil pri novinároch, čo uňho nie je zvykom. Ako uviedol včera (v stredu) na „separátnej“ krátkej tlačovke, začiatkom týždňa si podľa vlastných slov uvedomil, že „žije cudzí život“. Narážal tak na to, že v hľadaní riešení a ním navrhovaných opatrení nemá dostatočnú oporu.

Nech podá demisiu

Igor Matovič v stredu opätovne kritizoval Richarda Sulíka za to, že nezabezpečil pred Vianocami dostatok testov, a Slovensko vraj preto musí ísť do lockdownu.

„Mesiac aj niečo som upozorňoval, že ak nebude masívne testovanie, čaká nás lockdown. Ľudia sa mi smiali a viedli až fanatický boj proti plošnému testovaniu.“

Dnes (vo štvrtok) Matovič v Exprese vyzval Sulíka, aby podal demisiu. „A bol by som rád, keby to bolo do Vianoc.“ Urobil tak opäť pri téme nákupu antigénových testov, ktoré mal obstarať Sulík.

Na otázku moderátora Braňa Závodského, kam sa v posledných dňoch stiahol, uviedol, že „zobral som k srdcu, pani prezidentka ma vyzývala, aby som sa stiahol, stiahnem sa, médiá ma vyzývajú, nech sa stiahnem, stiahnem sa. A potom, keď sa stiahnem, sú z toho všetci nešťastní,“ uviedol premiér.

So slzami na krajíčku

Premiér neskôr hovoril roztraseným hlasom a pôsobil, že sa rozplače. „Kašle na ľudí, preňho sú to čísla… Sú mu ukradnuté životy a zdravie ľudí," poznamenal premiér. Reagoval tak na to, že ministerstvo hospodárstva nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní a o nákup testov sa ani nepokúsil.

„To snáď nie, pán premiér,“ reagoval moderátor Závodský. „To není že, to snáď nie! Ako môže minister hospodárstva povedať oficiálne na vláde na čo my tu chceme znižovať krivku pozitívnych prípadov, však to potom znova narastie. Jemu je to ukradnuté, chápete?!,“ povedal emotívne premiér. „Ja sa na to nemôžem pozerať!,“ uviedol so slzami Matovič. Opakoval, že je mu zo Sulíkovho prístupu „do plaču a na vracanie“.

Nie je čas na citové výlevy

„Strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale tvrdo pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča,“ zareagoval pre TASR Sulík.

Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR dodal, že poslanci vládnej strany stoja za svojím predsedom. Výzva premiéra je podľa šéfky poslaneckého klubu SaS Anny Zemanovej nezodpovedná. „Slovensko sa nepochybne nachádza v krízovej situácii, na vrchole ďalšej vlny pandémie. Občania od vlády očakávajú rozhodnosť a vedenie. To dokáže len vláda, ktorá je dospelá a stabilná. K takej sme sa zaviazali a presne o takú sa my v SaS stále snažíme. Vyzývať na odchod svojho podpredsedu a kľúčového koaličného partnera k stabilite nesmeruje, naopak, je to vysoko nezodpovedné k situácii, v ktorej sa všetci nachádzame,“ napísala Zemanová na sociálnej sieti.

Zastal sa Kollára

Igor Matovič v relácii bránil Borisa Kollára, ktorý začiatkom decembra v súvislosti s lyžovačkami kritizoval konzílium odborníkov. Rozdiel medzi Kollárom a Sulíkom je podľa premiéra v tom, že Kollár mal vyjadrenie jedno, zatiaľ čo u Sulíka ide o „systém vyjadrení“.

Matovič tak reagoval na Kollárov výrok v prípade kritiky, že jeho lyžiarske stredisko Donovaly otvorilo sezónu. „Konzílium odborníkov nie je štátna autorita, ktorá rozhoduje o tom, čo má byť otvorené alebo zatvorené. Mňa nezaujíma, čo povie nejaký infektológ alebo odborník,“ uviedol predseda parlamentu.

👆Preplnené vleky na zjazdovkách sú otvorené, lebo veď Kollár. 👆👆Kostoly plné ľudí, starších a zraniteľných, sú v pohode,... Posted by Lucia Ďuriš Nicholsonová on Thursday, December 17, 2020

