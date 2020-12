17. december 2020 MI Politika Obvinenie Žigu spojilo Hlas so Smerom - spoločne sa ho zastávajú

Nemáme dôvod mu neveriť, vyhlásil podpredseda Pellegriniho strany Hlas Richard Raši. Podobne sa vyjadruje aj predseda Smeru Robert Fico. Vraj je to politická objednávka.

Poslanec Národnej rady a člen strany Petra Pellegriniho Hlas-SD Peter Žiga má veľký problém. Vyšetrovateľ NAKA ho obvinil z podplácania. Údajne by to mal byť výsledok výpovede „kajúcnika“ Bernarda Slobodníka.

Ten ako bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície vypovedal o úplatku 50-tisíc eur, ktoré mal zaplatiť obvinený Norbert Bödör za to, aby polícia nevyšetrovala karuselové podvody rodiny Žigovcov. Peter Žiga odmieta, že by s tým mal niečo spoločné. Ale to zďaleka nemusí byť jeho jediný problém.

Veríme mu!

Pre Žigovu stranu Hlas je to prvá vážna trhlina na jej reputácii. Peter Pellegrini založil Hlas ako očistenú alternatívu k rodnému Smeru. Teraz sa ukazuje, že korupčné škandály z minulosti musia vysvetľovať členovia oboch strán.

Hlas a Smer sa teraz aj spoločne zastávajú obvineného kolegu. „Môžem vychádzať len z toho, čo už dávnejšie povedal Peter Žiga – nie je to pravda. Vylúčil, že by k tomu došlo a nemám dôvod mu neveriť,“ uviedol podpredseda strany Hlas Richard Raši na tlačovke v stredu ráno.

Žigov predseda Peter Pellegrini je v domácej karanténe, pretože mal pozitívny test na koronavírus. Preto sa verejne k obvineniu svojho spolustranníka ešte nevyjadril.

V Hlase sa rozhodli obhajovať Petra Žigu tak, ako to dlhodobo robia aj v Smere pri ich obvinených bývalých nominantoch. Spochybňujú výpovede tzv. kajúcnikov, teda ľudí, ktorí sa pod váhou dôkazov na polícii priznali a aby si zabezpečili nižší trest, začali vypovedať aj o ďalších korupčníkoch zo svojho okolia.

„Vyzerá to tak, že je to obvinenie založené na výpovedi nejakého kajúcnika, ktorý chce týmto dosiahnuť miernejší trest. Nemám dôvod P. Žigovi neveriť,“ uviedol Richard Raši.

Fico Žigu bráni

Pochopenie pre obvineného poslanca má aj Robert Fico. Pre agentúru TASR uviedol, že Peter Žiga patril medzi poslancov, ktorí zradili Smer a odišli do Hlasu. „Preto by som mohol byť teraz veľmi krutý a nepríjemný. Ale je mojou povinnosťou ako jeho bývalého šéfa sa ho zastať. Je to čistá politická objednávka,“ vyhlásil predseda Smeru.

Lenže nedá sa vylúčiť, že P. Žiga bude musieť postupne vysvetľovať aj ďalšie pochybné skutočnosti. Naznačila to na Facebooku Xénia Makarová z nadácie Zastavme korupciu!

„Žigovi blízka firma sa opakovane ocitla v DPH reťazci obchodu s drevom. Hlavným problémom bolo, že nebol jasný pôvod dreva, ktorý sa mal presúvať cez rôzne firmy. A vyšetrovanie si „stiahol“ pod seba bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, aj keď ekonomické veci spravidla neriešil…,“ uviedla Makarová s tým, že plne rešpektuje Žigovu prezumpciu neviny.

V Hlase sa zatiaľ nechystajú Petrovi Žigovi pozastaviť členstvo, ani ho vylúčiť zo strany. „Pokiaľ sa žiadne ďalšie fakty neukážu, nemáme dôvod o tom uvažovať,“ odpovedal R. Raši.

Faktom však je, že o blížiacom sa obvinení P. Žigu sa šepkalo už dávno a zrejme to očakávali aj v Hlase. Špekuluje sa, že z tohto dôvodu nezvolili P. Žiga za podpredsedu Pellegriniho strany, hoci ako bývalý dvojnásobný minister hospodárstva a životného prostredia má na to všetky predpoklady.

