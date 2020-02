Dnes o 10:39 Správy Premiér skončil v nemocnici: Pellegriniho hospitalizovali, dočasne ruší svoj program

Peter Pellegrini je hospitalizovaný v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Svoj program na čas odkladá.

Zdroj: FB P. Pellegrini

Premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v noci zo soboty na nedeľu hospitalizovali v Nemocnici sv. Michala v Bratislave. Informoval o tom Tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Dôvodom je akútna infekcia horných dýchacích ciest spojená s vysokými teplotami. Vzhľadom na svoj zdravotný stav premiér dočasne ruší svoj program. Premiér sa mal v nedeľu zúčastniť na diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

,,Ako vidíte, v najnevhodnejšej chvíli ma zradilo zdravie. Už posledné dva týždne som sa trápil s rozsiahlou infekciou, no snažil som sa napriek tomu v tejto hektickej dobe ďalej pracovať. V piatok som ešte absolvoval rýchlu cestu do Bruselu na dôležité rokovanie k rozpočtu Európskej únie. Žiaľ, všetko si to vypýtalo svoju daň a od včera večera som hospitalizovaný v bratislavskej nemocnici," uverejnil premiér na svojom oficiálnom facebooku s tým, že ďakuje lekárom i sestrám, ktoré sa o neho starajú.

Zdravotné ťažkosti neraz potrápili aj Pellegriniho predchodcu. Robert Fico mal počas svojho úradovania v premiérskej funkcii viackrát problémy so srdcom. V roku 2016 absolvoval operáciu, počas ktorej mu mali vložiť viacnásobný by-pass. Problémy sa však vracali a v marci minulého roka museli pre zdravotný stav vtedajšieho premiéra dokonca zrušiť koaličnú radu.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk