3. júl 2020 Tunde Zo Slovenska Premiéra Matoviča na ceste do Varšavy sprevádza 30 detí z detských domovov, FOTO

Deti z detských domovov sú prvýkrát súčasťou oficiálnej delegácie premiéra.

5 Galéria

Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) odcestoval v piatok do Varšavy, kde sa zúčastní na stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4).

V sprievode detí

Berie so sebou veľmi netradičný sprievod. Na ceste do Varšavy ho sprevádzajú deti z detských domovov. „Dnes bude veľký deň! Tridsiatim deťom zo slovenských detských domovov splním ich veľký sen – poletia prvýkrát lietadlom a prvýkrát pôjdu do krajiny mimo Slovenska,“ napísal Matovič na Facebooku.

Tridsať detí z detských domovov v sprievode riaditeľa detského domova, ako aj poslanca Jána Heráka, ktorí tiež vyrastali v detských domovoch, je teda prvýkrát súčasťou oficiálnej delegácie premiéra.

„Sú to deti, ktoré sa aj počas korony mimoriadne snažili, a preto si zaslúžia maličkú odmenu – v čase našich oficiálnych rokovaní, budú oni trošku Varšavu spoznávať,“ dodal Matovič.

Summit premiérov krajín V4

Pred summitom sa Matovič v rámci prvej návštevy Poľska vo funkcii bilaterálne stretne s poľským premiérom Mateuszom Morawieckym, informoval tlačový odbor Úradu vlády SR.

Matoviča s predsedami vlád Českej republiky Andrejom Babišom a Maďarska Viktorom Orbánom privíta ich poľský kolega Morawiecki i prezident Andrzej Duda.

Ústrednými témami stretnutia budú viacročný finančný rámec Európskej únie na roky 2021–27 a fond na obnovu, ktorý má členským krajinám Európskej únie pomôcť opätovne naštartovať ekonomiky postihnuté pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. Šéfovia vlád sa budú venovať aj situácii v súvislosti s migráciou a ďalším aktuálnym európskym otázkam.

5 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk/TASR