15. máj 2024 ELA Politika Premiéra Roberta Fica transportovali do Bystrice: Podľa Úradu vlády je v OHROZENÍ ŽIVOTA Na premiéra Roberta Fica bol dnes spáchaný atentát.

Roberta Fica už previezol záchranársky vrtuľník do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Z vrtuľníka ho podľa záberov TV Markíza na nosidlách previezli na urgentný príjem.

Keďže ležiaceho premiéra záchranári zakrývali plachtou, nebolo vidieť, či je pri vedomí ani aké má zranenia.

Na profile premiéra zverejnili status, v ktorom hovoria, že „rozhodnú najbližšie hodiny“. Podľa Úradu vlády SR je v ohrození života.

„V tomto momente je prevážaný vrtuľníkom do Banskej Bystrice, pretože do Bratislavy by to trvalo príliš dlho vzhľadom na nevyhnutnosť akútneho zákroku. Najbližšie hodiny rozhodnú.“

