15. máj 2024 ELA Správy Politika Toto je vaša robota!, odkázal Blaha, Taraba hovorí o KRVAVÝCH PAPRČIACH opozície V parlamente po správe o postrelení Roberta Fica nastalo napätie a poslanci sa navzájom obviňujú.

Schôdzu Národnej rady prerušili na neurčito, dôvodom je atentát a postrelenie predsedu vlády Roberta Fica. Oznámil to podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha za Smer. V tom sa sálou začali pokriky a vzájomné obviňovanie.

„Toto je vaša robota," kričal Ľuboš Blaha smerom k prítomný. Za túto vetu si vyslúžil pokriky a nadávky od opozičných poslancov.

Richard Glück zo Smeru, ktorý vbehol do sály kričal na opozičných poslancov, že je to ich chyba a sú za to zodpovední. Po Glückovi kričal poslanec hnutia Slovensko Jozef Pročko. „Ste verejný činiteľ, správajte sa podľa toho,“ odpovedal mu.

Situáciu sa snažil upokojiť podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha, ktorý prosí Pročka, aby neprovokoval a bol empatický, keďže im postrelili predsedu strany a vlády.

Andrej Danko dáva postrelenie Roberta Fica za vinu novinárom, o tých z Denníka N hovoril ako o „hnusných prascoch“.

Podľa KDH je nešťastné, aby si teraz politici vyhadzovali na oči, kto polarizuje spoločnosť. „Toto je neprípustné pre všetkých z nás,“ dodal poslanec Ján Horecký.

Vicepremiér Tomáš Taraba na sociálnej sieti napísal, že „celá nenávistná opozícia má krvavé paprče“.

„Útok na premiéra krajiny, nech už máme akýkoľvek názor, je útok aj na štát,“ povedal šéf SaS Branislav Gröhling a vyzval spoločnosť na upokojenie. „Eskalácia, ktorá prebieha v spoločnosti, môže viesť k tomu, čo zažívame aj teraz,“ dodal.

Na R. Fica bol dnes spáchaný atentát. Bol viacnásobne postrelený a aktuálne sa nachádza v životohrozujúcom stave. V... Posted by Robert Fico on Wednesday, May 15, 2024

🇸🇰🚨 Materiał filmowy po zamachu na Roberta Fico. Ochrona osobista podnosi rannego premiera Słowacji i wciąga go do samochodu. Wcześniej jedna z kul trafiła polityka w brzuch.



Na nagraniu widać, jak tłum próbuje powstrzymać napastnika. https://t.co/Nbw3MkWKGC pic.twitter.com/0tzHmgOHWb — Mycha 🇵🇱🐁💨 (@Myszeg_Cki) May 15, 2024

Zdroj: Dnes24/TASR