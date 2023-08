Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Prezidentka Čaputová: Žiaden policajný prevrat v štáte sa nekoná Chod inštitúcií, ktorých príslušníci boli obvinení po zásahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), je zabezpečený a sú funkčné. 18. august 2023 Správy Zo Slovenska

Vyhlásila to prezidentka SR Zuzana Čaputová po piatkovom rokovaní bezpečnostnej rady. Podčiarkla tiež, že priestor na intervenciu politickej moci a vyvodenie zodpovednosti voči polícii by sa vytvoril po tom, ak by prokuratúra a súdy konštatovali nedôvodnosť trestných stíhaní.

Policajný prevrat neprebieha

„Žiadny policajný prevrat na Slovensku neprebieha, prebieha vyšetrovanie trestných činov, o ktorých rozsahu sa v médiách veľa popísalo,“ uviedla prezidentka s tým, že viaceré podozrivé osoby sa už priznali, viacerí sú obvinení a niektorí aj právoplatne odsúdení.

Hlava štátu rozumie, že občania sú zmätení a nevedia, čomu veriť. „Akýkoľvek policajný zásah vo vedení bezpečnostných zložiek je z hľadiska fungovania demokracie veľmi citlivý. Nehovoriac o tom, že tieto kroky sú pozorne vnímané nielen doma, ale aj v zahraničí,“ povedala. Ubezpečila preto verejnosť, že všetky dotknuté inštitúcie vedú ich námestníci a vykonávajú potrebné kroky k partnerom v zahraničí i doma.

Poznamenala, že súčasná situácia politikov neoprávňuje robiť predčasné závery. Relevantnú odpoveď o zákonnosti a dôvodnosti konané v právnom štáte môže dať podľa jej slov iba dozorujúca prokuratúra a príslušné súdy.

Rozuzlenie

Skonštatovala, že v blízkej dobe sa dozvieme, či bude podaný návrh na väzobné stíhanie, aj postoj prokurátorov a súdov. „Ak by súdy po takomto postupe polície konštatovali napríklad nedôvodnosť trestného stíhania, potom by bol priestor na intervenciu politickej moci a vyvodenie zodpovednosti smerom k polícii. Dnes v takejto situácii však nie sme,“ deklarovala prezidentka.

Prezidentka zároveň odmietla, že by o zákroku polície vedela dopredu. „Akékoľvek informovanie akéhokoľvek politika o pripravovaných krokoch polície by bolo nezákonné,“ podotkla.

Proti falošným obvineniam sa mieni brániť a podobné klamstvá budú podľa jej slov súčasťou podania na súd voči lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi.

NAKA v rámci akcie Rozuzlenie vo štvrtok (17. 8.) obvinila viacero osôb. Obvinenie piatich ľudí sa týka zločineckej skupiny, ktorá mala sťažiť alebo mariť vyšetrovania korupčných a iných trestných činov, navodzovať dojem manipulácie výpovedí svedkov vyšetrovateľmi, ale aj diskreditovať orgány činné v trestnom konaní. Dve osoby boli obvinené pre zneužívanie právomoci verejného činiteľa z pomsty.

Medzi obvinenými sú podnikateľ Peter K., bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimír P., príslušník SIS Michal A., bývalý príslušník NAKA Ján K., príslušník Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Roman K. a bývalý príslušník SIS Martin C., ktorého aj zadržali. Ďalší dvaja policajti boli zadržaní ako podozriví.

Zdroj: TASR