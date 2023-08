Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Nový predvolebný prieskum: Smer si drží prvé miesto, progresívci sa však približujú! Najnovší volebný prieskum zmeny v prvej trojke nepriniesol. Voľby by vyhral Smer pred Progresívnym Slovenskom a Hlasom. Čo ostatné strany? 17. august 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Voľby do NR SR by v auguste vyhrala strana Smer-SD so ziskom 19,7 percenta hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko (PS) so 16,9 percenta a Hlas-SD s 13,3 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Ipsos pre Denník N.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutie Republika (7,9 percenta), koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (7,7 percenta) a KDH (6,2 percenta). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili SaS (5,7 percenta), Sme rodina (5,5 percenta) a SNS (5,1 percenta).

Pred bránami NR SR by zostali strany Aliancia (3,6 percenta), ĽSNS (2,9 percenta) a Demokrati (2,9 percenta). Ostatné strany by získali pod dve percentá hlasov.

Na základe volebného modelu by Smer-SD v parlamente získal 34 kresiel, Progresívne Slovensko 29 a Hlas-SD 23. S 13 poslancami by v NR SR bola Republika a koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia. SaS a KDH by získali zhodne po desať mandátov, Sme rodina a SNS zase zhodne po deväť 9 mandátov.

Prieskum sa realizoval od 10. do 14. augusta na vzorke 1003 respondentov.

