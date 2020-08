11. august 2020 Milan Hanzel Magazín Ona Prezidentka má dnes dôvod na úsmev! Viete, aký význam má jej meno?

Len nedávno mala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová narodeniny a už má dôvod na ďalšiu oslavu. Dnes je totiž v kalendári meno Zuzana.

Pred takmer dvomi mesiacmi, presne 21. júna, sme si pripomenuli narodeniny Zuzany Čaputovej. Síce sa pri ženách nemá uvádzať vek, no keď ide o „hlavu štátu“, urobíme výnimku a prezradíme, že má 47 rokov.

Meniny má aj ona

Deň 11. august na Slovensku patrí menu Zuzana. Možno by sa zdalo, že je to obľúbené a rozšírené meno, je to inak. Tu je viac informácii k Zuzanám. Krstné meno Zuzana je v súčasnosti na Slovensku menej rozšírené, aj keď v minulosti bolo obľúbené. Má hebrejský pôvod a v preklade znamená „ľalia“, „lotos“. Jeho nositeľky oslovujeme Zuza, Zuzka, Zuzi, Zuzanka, Zuzička.

Čo ich charakterizuje?

Zuzany, ktoré oslavujú meniny 11. augusta, majú rýchle reakcie a charakterizuje ich priamosť a ústretovosť. V citovom živote sú oddané a láskyplné.

Zuzany chcú byť všade prvé. Sú aj neúnavné a veľmi spoločenské. Rodičov, príbuzných, priateľov, či partnerov celkom uťahajú.

Našťastie majú železné zdravie, aj keď málo času prespia. Zuzany by sa mali pravidelne stravovať.

Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Zuzany sú modrá a biela.

Ochranné rastliny rebarbora a fialka, ochranné kamene záhneda a achát.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR