17. január 2021 Správy Rôzne Prezidentka Zuzana Čaputová s priateľom vyrazili do prírody. Aha, ako im to svedčí

Zuzana Čaputová tvorí s Jurajom Rizmanom pár už vyše roka. Fotky zo súkromia ukazuje len sporadicky.

Zdroj: Facebook.com/Zuzana Čaputová

Pani prezidentka má za sebou náročný minulý rok. Najskôr sa v marci menila vláda a hneď na to Slovensko zasiahla pandemická kríza. Ťažké časy jej pomáha ako-tak zvládať jej priateľ, niekdajší ochranár Juraj Rizman. Do svojho súkromia nám dovolia nahliadnuť len málokedy, no keď sa tak stane, sme svedkami harmónie a lásky, ktorá medzi nimi na prvý pohľad panuje.

Láska k prírode

Juraj Rizman dlhé roky viedol organizáciu Greenpeace, jeho vzťah k prírode je teda naozaj veľmi silný. Zdá sa, že aj toto s ním Zuzana Čaputová zdieľa. Do prírody si chodí vyčistiť hlavu. Najradšej s partnerom.

„Dnes to boli krásne potulky zasneženými Malými Karpatmi. Prajem vám všetkým pekný víkend!“ napísala prezidentka ku krásnym fotkám na sociálnej sieti.

„Dnes mínus tri, hory a sneh. Zima, ako má byť,“ doplnil ju Juraj Rizman.

Napriek evidentnej zime, z fotiek sála teplo a láska.

