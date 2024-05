11. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Pri Očovej odstránili problémovú medvedicu: Odstrelil ju poslanec Rudolf Huliak! Pri Očovej odstránili problémovú medvedicu, opakovane navštevovala obec. Úlovkom sa pochválil poslanec NR SR.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš , TASR/Jakub Kotian

Pri Očovej v okrese Zvolen bola v piatok (10. 5.) vo večerných hodinách odstránená problémová medvedica, ktorá opakovane navštevovala intravilán obce.

V katastrálnom území Očovej ide v tomto roku už o druhého eliminovaného medveďa, problémového jedinca v obci zastrelili aj začiatkom tohto týždňa. TASR o tom informovala manažérka pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Kristína Bocková.

Hovoria o problémovej medvedici

Synantropná medvedica mala podľa ochranárov opakovane navštevovať intravilán obce Očová a poškodzovať poľnohospodárske plodiny. „Svojím správaním a výskytom aj v záhradách rodinných domov opakovane ohrozovala miestnych obyvateľov, ako aj návštevníkov obce. Všetky použité metódy averznej terapie u predmetného jedinca boli neúčinné,“ skonštatovala Bocková.

Problémovú medvedicu mal identifikovať zásahový tím v spolupráci s miestnym poľovníckym spolkom prostredníctvom protokolu identifikácie synantropného jedinca medveďa hnedého. „Správanie medvedice bolo po monitorovaní vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v predmetnej lokalite,“ dodala Bocková.

V katastrálnom území Očovej ide už o druhého eliminovaného medveďa v tomto roku. V pondelok (6. 5.) zásahový tím odstránil problémového jedinca, ktorý sa v ten deň v ranných hodinách pohyboval po obci.

Strieľal Rudolf Huliak

Ako sa ukázalo, medvedicu napokon zastrelil poslanec NR SR Rudolf Huliak ako člen miestneho poľovníckeho združenia. Informoval o tom portál spravy.rtvs.sk.

„Táto medvedica sa tu túla po záhradách. Mala zase namierené do intravilánu, tak som ju odlovil,“ cituje server slová poslanca.

Podľa Huliaka mohol medvedicu odstreliť na základe dohody, ktorú má miestne poľovnícke združenie spísanú a na základe mimoriadnej situácie.

„Z troch rozmiestnených strelcov, z ktorých boli dvaja zo zásahového tímu, som mal ja to šťastie a medvedicu som ulovil,“ povedal Rudolf Huliak.

„Tak sa to robí s medveďmi, ako to dal Rudo. Veríme, že nový zákon prejde bez problémov, a keď sa niekomu nepáči, nech sa ide prejsť do lesa a pochopí,“ komentoval situáciu predseda SNS Andrej Danko.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk