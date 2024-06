8. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Príbeh, ktorý ROZPLAKAL celý svet: Mladučká Holanďanka († 29) podstúpila EUTANÁZIU Keď jej lekári povedali, že jej nevedia pomôcť, rozhodla sa pre eutanáziu. Naposledy vydýchla krátko po svojich narodeninách.

Začiatkom apríla svetom preletela mimoriadne smutná správa. Mladučká Holanďanka sa rozhodla podstúpiť eutanáziu. Fyzicky bola úplne v poriadku, no trápili ju iné problémy.

Koncom mája, krátko po svojich 29. narodeninách, Zoraya ter Beeková vydýchla naposledy. Stalo sa tak po tom, čo tri roky čakala na schválenie asistovanej samovraždy, ktorá je v Holandsku povolená pre ľudí, ktorí prežívajú "neznesiteľné utrpenie bez vyhliadky na zlepšenie.“

Lekári jej pomôcť nedokázali

Zoraya síce bola fyzicky zdravá, no trpela neznesiteľnými depresiami, úzkosťou a bližšie nešpecifikovanou poruchou osobnosti. Ako otvorene priznala, túžbu zomrieť mala už od detstva. Vyskúšala rôzne druhy liečby, dokonca aj 33 elektrokon­vulzívnych terapií. Nič však nezabralo.

Pre eutanáziu sa rozhodla v roku 2020, keď jej psychiater povedal, že jej už nedokáže pomôcť a jej stav sa nikdy nezlepší. "Po tom, čo sme to počuli, sme všetci tak trochu vedeli, čo to znamená,“ cituje slová mladej Holanďanky The New York Post.

O rok neskôr jej dokonca diagnostikovali autizmus. V roku 2022 začala na krku nosiť štítok s nápisom „Neresuscitovať!“.

Jednoduché to nemala ani v rodinnom živote. Mladá žena žila s o desať rokov starším priateľom, čo jej rodičia odmietali. S matkou a jej troma staršími sestrami sa už šesť rokov nevidela. Jej otec vlani podľahol rakovine.

Vydýchla naposledy

Kým čakala na rozhodnutie o schválení eutanázie, vymyslela aj plán „B“. Pre The Free Press priznala, že si od mimovládnej organizácie obhajujúcej legalizáciu eutanázie zohnala „samovražednú súpravu“. Nakoniec ju použiť nemusela.

Zoraya dúfala, že sa na druhý svet poberie v deň svojich narodenín – 2. mája. Pre byrokratické prieťahy však došlo k omeškaniu.

„Zoraya zomrela dnes o 13:25. Alebo ako to sama nazvala: Išla spať,“ napísal priateľ mladej Holanďanky 22. mája.

