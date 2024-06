7. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Talianka sa postarala o poriadny ROZRUCH: Má 63 rokov a stala sa PRVORODIČKOU Je všeobecne známe, že žena by mala porodiť prvé dieťa v mladom veku. Ťažkú hlavu si s tým pravdepodobne nerobila istá Talianka.

Flavia Alvaro je 63-ročná Talianka, ktorá sa nedávno stala prvorodičkou! Žena, ktorá bude mať v októbri 64, priviedla na svet zdravého chlapčeka. Stala sa tak najstaršou prvorodičkou v celom Taliansku.

Pomohli jej na Ukrajine

Ako informoval Daily Mail, vlani na Ukrajine podstúpila umelé oplodnenie. Vybrala sa tam kvôli miernejším zákonom. V Taliansku môže totiž žena podstúpiť umelé oplodnenie do veku 50 rokov.

Všetko sa podarilo a Flavia 3. júna v nemocnici Versilia v Lido di Camaiore na severozápade Talianska cisárskym rezom priviedla na svet dvojkilové bábätko – synčeka Sebastiána.

Strastiplná cesta za dieťaťom

Nebolo to však jednoduché. Keď sa žena vlani dostala do Kyjeva, mesto čelilo ruským útokom. V chaosom zmietanom meste sa Talianka stratila a ukrajinská klinika volala do talianskej nemocnice, aby zistila, kde je.

Ani samotné procedúry neboli lacný špás – Talianka za ne zaplatila 15-tisíc eur. Keď špeciálnu liečbu vyskúšala prvýkrát, potratila.

Sebastián sa narodil predčasne v 31. týždni. Teraz je tak v starostlivosti lekárov. Podľa zverejnených informácií je však dieťatko v poriadku.

Ďalšie rekordérky

Až doteraz bola najstaršou ženou, ktorá v porodila v Taliansku, 56-ročná speváčka Gianna Nannini. Ani zďaleka však nejde o svetovú rekordérku. Indka Erramatti Mangamma v roku 2019 porodila dvojičky. Mala 73 rokov.

Zdroj: Dnes24.sk