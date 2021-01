Dnes o 10:38 ESL Správy Zo Slovenska Pribudli ďalšie desiatky obetí COVID-19. Nových pozitívnych je málo

V sobotu sa spravilo len 2 850 PCR testov. Pribudli obete, celkovo si choroba COVID-19 u nás vyžiadala už 3 474 obetí.

Za sobotu (16.1.) pribudlo do štatistík 573 prípadov nákazy koronavírusom. Urobilo sa však len 2 850 PCR testov, to znamená, že percento pozitivity je stále vysoké – viac ako 17.95 percent. Hlási to Národné centrum zdravotníckych informácií.

Antigénové testy odhalili 1 760 pozitívne testovaných z 52 240 testo­vaných. To je pozitivita 3,37 percenta.

Regióny

Najviac pozitívne testovaných bolo v Nitrianskom kraji (373), nasleduje Košický kraj (308), Trnavský (278), Trenčiansky (264), Bratislavský (251), Žilinský (248), Banskobystrický (164) a Prešovský (159). Je medzi nimi 955 mužov a 1 090 žien. Celkový počet nakazených mužov je 104 803 a žien 117 949.

Nemocnice

Zdravotnícky systém na Slovensku je na pokraji svojich možností. Včera pribudli do nemocníc ďalší 8 pacienti, aktuálne je ich tam 3 294.

Vyliečilo sa ďalších 2 360 pacientov.

Bohužiaľ, máme aj nové potvrdené úmrtia. Včera ich do štatistík pripísali 57, celkovo tak na Slovensku podľahlo ochoreniu COVID-19 3 475 pacientov.

