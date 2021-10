Zdroj: TASR/AP Priebežné výsledky volieb v Českej republike: Ako je na tom Babišove ANO? U našich českých susedov prebehli voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Prvé priebežné výsledky sú vonku. Dnes o 16:13 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

V Českej republike pokračovali v sobotu (9. 10.) voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Volebné miestnosti sa otvorili o 08.00 hod., zatvorili ich o 14.00 hod. Voľby sa začali v piatok o 14.00 hod. a volebné miestnosti sa v ten deň zatvorili s úderom 22.00 hod. Po uzavretí volebných miestností v sobotu popoludní začalo sčítavanie hlasov. Český štatistický úrad (ČSÚ) postupne zverejňuje priebežné výsledky. Relevantné výsledky budú známe až v sobotu neskoro popoludní alebo večer.

Po sčítaní hlasov z takmer polovice volebných obvodov vedie vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR hnutie ANO premiéra Andreja Babiša so ziskom 29,83 percenta hlasov pred koalíciou SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 – 24,51 percenta) a koalíciou Piráti a Starostovia (13,83 percenta). Informoval o tom v sobotu spravodajský portál iDNES.cz.

Po sčítaní viac ako 48 percent hlasov voličov by v prepočte na mandáty hnutie ANO spolu so stranou Sloboda a priama demokracia (SPD) obsadili v snemovni 99 kresiel, ďalších osem by mala Česká strana sociálnodemokra­tická (ČSSD). Koalícia SPOLU, Pirátov a starostov by získala 93 mandátov. Volebná účasť dosiahla 63,91 percenta.

