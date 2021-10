Zdroj: TASR/AP Viaceré krajiny severnej Európy sprísnili podmienky vstupu pre Slovákov. O ktoré ide? Viaceré krajiny severnej Európy zaradili Slovensko medzi rizikové alebo tzv. červené krajiny. 9. október 2021 Cestovanie

9. október 2021 Cestovanie Viaceré krajiny severnej Európy sprísnili podmienky vstupu pre Slovákov. O ktoré ide? Viaceré krajiny severnej Európy zaradili Slovensko medzi rizikové alebo tzv. červené krajiny.

Zdroj: TASR/AP

Pre Slovákov cestujúcich do Estónska, Holandska a Nórska tak od pondelka (4. 10.) platia sprísnené podmienky. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojej webovej stránke.

Čo musia preukázať?

Cestujúci do Holandska sú povinní preukázať sa pri vstupe do krajiny potvrdením o očkovaní, negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. Výnimku majú deti do 12 rokov.

V prípade preukázania sa testom platí, že PCR test nesmie byť starší viac ako 48 hodín a antigénový test viac ako 24 hodín. Izolácia nie je povinná.

Pri návšteve Nórska musia Slováci nad 18 rokov povinne absolvovať karanténu. Osoby mladšie ako 18 rokov sú od karantény oslobodené, musia však absolvovať test.

V oboch prípadoch je potrebné sa elektronicky registrovať. Karanténu možno ukončiť negatívnym výsledkom PCR testu najskôr tri dni po príchode do krajiny. V prípade že osoba nemá kde absolvovať karanténu, môže využiť karanténny hotel.

Testovanie na hraniciach

Rezort upozornil, že pri vstupe do Nórska sú cestujúci povinní podrobiť sa na hraničnom priechode bezplatnému testovaniu na ochorenie COVID-19.

„Osobe, ktorá sa bez závažného dôvodu odmietne podrobiť testovaniu a dobrovoľne neopustí územie Nórska, bude udelená pokuta a bude umiestnená do karantény,“ uviedlo ministerstvo na webe.

V prípade cesty do Estónska musia desaťdňovú karanténu po príchode absolvovať Slováci, ktorí sa nemôžu preukázať potvrdením o úplnom zaočkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19.

Karanténu je možné ukončiť po dvoch testoch. Po prvom negatívnom výsledku testu platí uvoľnený režim, keď môžu osoby napríklad navštevovať prácu alebo vybrané obchody.

„Druhý test je možné absolvovať najskôr šiesty deň od absolvovania prvého testu v zahraničí, respektíve sedem dní od absolvovania prvého testu po príchode do Estónska v niektorom z verejných testovacích miest,“ spresnilo ministerstvo.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR