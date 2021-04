Zdroj: TASR/Jaroslav Novák PRIESKUM: Ako dlho vydrží Hegerova vláda? Viac ako polovica ľudí jej predpovedá ZÁNIK! Aktuálna vládna garnitúra to má u mnohých voličov zrátané. Uvádza to prieskum, ktorý priniesla TV Markíza. 25. apríl 2021 Milan Hanzel Politika

25. apríl 2021 Milan Hanzel Politika PRIESKUM: Ako dlho vydrží Hegerova vláda? Viac ako polovica ľudí jej predpovedá ZÁNIK! Aktuálna vládna garnitúra to má u mnohých voličov zrátané. Uvádza to prieskum, ktorý priniesla TV Markíza.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Po Matovičovej vláde sa k slovu dostala „staronová“ vláda Eduarda Hegera. Zdá sa, že sa nestretáva s pochopením Slovákov.

Neveria vláde

Viacerí ľudia sú nespokojní s politickou situáciou u nás a dávajú to aj patrične najavo. Vidieť to aj na prieskume agentúry Focus, ktorý si dala spraviť televízia Markíza. Zverejnila ho v nedeľnej relácii Na telo. Prieskum sa uskutočnil od 31. marca do 7. apríla na vzorke 1 001 respondentov.

Otázka znela: Ako dlho vydrží vláda Eduarda Hegera?

„Podľa 38,3 percenta voličov súčasná vláda vydrží vládnuť iba pár mesiacov. Ďalších 26 percent opýtaných si myslí, že vláda vydrží maximálne jeden až dva roky. Ďalších 24,4 percenta ľudí si myslí, že nová vládna koalícia vydrží pri moci celé tri roky. Celkovo 11,3 percenta opýtaných sa nevedelo k otázke vyjadriť,“ zverejnila televízia výsledky prieskumu.

Zdroj: Dnes24.sk