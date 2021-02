13. február 2021 Zo zahraničia Prišlo aj na zvieratá: Mačky a psy sa budú testovať na koronavírus!

Ak bude mať zvieratko pozitívny test, musí zostať doma v karanténe.

Keď sme prežívali prvú vlnu pandémie koronavírusu, objavili sa obavy z prenosu vírusu z domácich zvierat na ľudí. Vedcami ale doteraz nebolo potvrdené, že by sa ochorenie COVID-19 prenášalo na domáce zviera a následne na človeka.

Veterinárna lekárka Martina Karasová ale upozornila, že koronavírus sa môže prenášať v srsti zvieraťa, ktoré prišlo do kontaktu s chorým. Preto by mali byť psičkári opatrní a počas prechádzky nenechať cudzích ľudí hladkať psíka. Ak vám majiteľ psíka nedovolí svoje zvieratko pohladkať, mali by ste to rešpektovať. Predsa len, rukami sa počas dňa dotýkame najrôznejších povrchov.

„Vírus je schopný prežiť niekoľko hodín na rôznych materiáloch, napríklad na plastoch, papieri či kove. Preto sa predpokladá, že rovnaký prenos je možný aj cez srsť,“ vysvetľuje Karasová.

Podobne sa k tomu stavajú aj v Južnej Kórey, kde je majiteľom domácich zvierat odporúčané, aby počas prechádzky držali svoje domáce zvieratá najmenej dva metre od ľudí a iných domácich miláčikov.

V hlavnom meste Soule dokonca začnú domáce mačky a psy testovať na prítomnosť Covid-19, a to v prípade, ak sa u nich prejavia príznaky. Informuje o tom portál BBC News. Rozhodnutie prichádza niekoľko týždňov po tom, čo krajina nahlásila prvý prípad Covid-19 u zvieraťa – mačiatka. Zdravotníci ale mali podozrenie, že vírus na mačiatko preniesli majiteľka zvieraťa a jej dcéra. Obe mali pozitívny test na Covid-19.

„Testované budú iba domáce zvieratá, ktoré po vystavení ľudským nosičom vírusu vykazujú príznaky ako horúčka alebo ťažkosti s dýchaním,“ uvádza BBC News.

Ak bude mať zvieratko pozitívny test, musí zostať doma v karanténe. Úrady zdôrazňujú, že vzhľadom na to, že neexistujú dôkazy o šírení vírusu medzi ľuďmi a domácimi miláčikmi, pobyt v izolačnom zariadení nie je nutný. Boli však zaznamenané prípady, keď mačky prenášali vírus medzi sebou.

„Celosvetovo má niekoľko domácich miláčikov pozitívny test na prítomnosť vírusu, aj keď také prípady sú spravidla dosť zriedkavé,“ dodáva BBC News.

