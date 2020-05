26. máj 2020 Zo zahraničia Prostitútky už chcú "makať", pri klientoch by nosili ochranné rúška

Už aj dámy najstaršieho remesla chcú pracovať! A sú ochotné dodržiavať všetky hygienické a bezpečné opatrenia. S listom sa obrátili priamo na nemeckých politikov.

Osoby pracujúce v sexuálnom priemysle v Nemecku žiadajú vzhľadom na klesajúci počet nových prípadov nákazy koronavírusuom znovuotvorenie verejných domov. Informovala o tom v utorok na svojej webovej stránke spravodajská stanica Deutsche Welle.

Organizácia zastrešujúca pracovníkov sexbiznisu sa obrátila v otvorenom liste na 16 členov nemeckého parlamentu, ktorý nedávno navrhol trvalý zákaz poskytovania sexuálnych služieb za peniaze.

Sexbiznis musí fungovať

Sexuálny priemysel musí byť takisto ako iné odvetvia schopný opäť „vytvárať zisk a ponúknuť zákazníkom dobré služby, ktoré sú ľudské a stabilné,“ uvádza sa v liste.

Organizácia tvrdí, že vypracovala hygienický plán, ktorý má zaistiť bezpečnosť pri práci v tejto oblasti. „V oblasti prostitúcie bol vždy prítomný vysoký hygienický štandard,“ poznamenali.

Súčasťou navrhovaných hygienických pravidiel je napríklad limitovaný počet sexuálnych pracovníčok. V menších verejných domoch by ich naraz mohlo pracovať desať a väčšie by mohli otvoriť niektoré zo svojich izieb.

Bary, kluby či kiná so sexuálnymi službami by sa podľa uvedeného združenia mali otvoriť s obmedzením bežnej kapacity na polovicu. Potrebné tam bude zachovať aj odstup 1,5 metra medzi zákazníkmi.

Prostitútky s rúškom

Pri stretnutí s klientmi na izbách by zamestnankyne nosili ochranné rúška a priestory by boli dezinfikované a vyvetrané. Autori listu dokonca politikov pozvali, aby sa prišli do priestorov verejných domov osobne pozrieť, keď to obmedzenia dovolia, aby sa sami presvedčili, že štandardy bezpečnosti sú tam zaistené.

Iniciátori otvoreného listu sa navyše ohradili voči tvrdeniu nemeckých zákonodarcov, ktorí minulý týždeň prostitúciu označili za „superprenášačov“ koronavírusu. Tento názor podľa nich nie je len urážlivý, ale aj nesprávny. Cieľom je podľa nich diskreditácia celého sexuálneho priemyslu.

Sexuálna práca je v Nemecku legálna, ale nie je dekriminalizovaná. Znamená to, že ľudia pracujúci v sexuálnom priemysle musia dodržiavať prísne zákony určujúce ich fungovanie.

