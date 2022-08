Zdroj: Facebook.com/Miss England Contest Prvá na svete? Misska sa rozhodla vyhrať korunku BEZ MAKE-UPU, posiela tým jasný odkaz Mladá študentka ide do boja o korunku len s prirodzenou krásou. Zároveň sa týmto gestom chce prihovoriť všetkým ženám. 1. september 2022 Barbara Dallosová Magazín

O britskej súťaži krásy Miss England Contest sa vo svete nikdy nehovorilo tak, ako tento rok. Dôvodom je finalistka, ktorá sa rozhodla ísť tak trochu proti prúdu.

Prirodzená

Melisa Raouf je jednou z tísícok dievčat, ktoré sa prihlásili do súťaže so snom stať sa anglickou Miss. Dvadsaťročná študentka politických vied sa rozhodla ísť do boja o titul po svojom. Pred porotu sa postavila celkom nenalíčená. Informuje o tom portál LadBible.

Zdá sa, že Melisa zvolila dobrú stratégiu. Modrooká kráska s bujnou hrivou a širokým úsmevom porotu očarila nielen svojím zjavom, ale aj odvahou robiť si veci po svojom.

Melisin krok ocenila aj organizátorka súťaže Angie Beasleyová. Podľa jej slov to bolo po prvý raz v histórii súťaže, čo videla finalistku celkom bez make-upu. „Som za make-up, pokiaľ je jeho cieľom zvýrazniť prirodzenú krásu. Pravdou ale je, že mnohé mladé ženy ho nosia príliš a výsledný efekt je, že vyzerajú ako v maske,“ uviedla.

Tlak na ženy

Melisa chce, aby bolo jej rozhodnutie zároveň akýmsi odkazom pre ženy, ktoré cíta spoločenský tlak na prehnanú starostlivosť o svoj vzhľad. Študentka politických vied zároveň odcudzuje dnešný trend posadnutosti sociálnymi sieťami, ktorý najmä mladým dievčatám devastuje sebavedomie.

„Naše nedostatky z nás robia to, čím sme a tiež robia nás jedinečnými,“ myslí si nenalíčená finalistka.

Melisa už pocítila aj spätnú väzbu a dostala vraj veľa správ vyjadrujúcich jej podporu. O Miss Anglicka sa rozhodne 17. októbra v meste Coventry. Uvídíme, či si korunku na hlavu nasadí po prvý raz kráľovná krásy bez make-upu.

