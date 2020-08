10. august 2020 Milan Hanzel Magazín Prvá novodobá Miss Československa oslavuje: Nezameniteľná kráska má päťdesiatku! FOTO

Uznávaná, opovrhovaná, ale aj nezabudnuteľná. Aj tak sa dá opísať niekdajšia Miss Československa z roku 1989 Ivana Christová. Tmavovláska má dnes výročie!

Keď sa v roku 1989 vo vtedajšom Československu konala súťaž krásy, na trón vystúpila Slovenka. Bolo to vtedy slávy, keď práve rodáčka z Prešova ovládla prestížnu miss, ktorá sa mimochodom konala prvýkrát od roku 1970.

Korene z Balkánu

Ivana bola v roku, ktorý sa zapísal do dejín nášho štátu, naozaj krásna a pamätníci hovorili, že bola ozdobou súťaže. Laicky povedané, medzi súťažiacimi nemala konkurenciu a na celej čiare vyhrala aj u porotcov. Vtedajšie finále sa konalo v Ostrave, kde však nebolo diváci nadšení z toho, že korunky získala Slovenka. Inak, Ivana síce pochádza z metropoly Šarišu, ale jej predkov by sme našli v Bulharsku.

Úspešná kariéra

Christová sa po triumfe v Miss Československo dala na dráhu modelky a vo svete modelingu sa nestratila. V tom istom roku zažiarila aj na medzinárodnej úrovni, keď dominovala aj v prestížnej súťaži Maja International. Krivdou bolo, že sa nemohla zúčastniť na Miss World ani na Miss Universe, kam Československo vyslalo druhú v poradí Janu Hronkovú. V 90. rokoch sa stala tvárou mnohých prestížnych magazínov a ponuky sa jej sypali jedna radosť. Úspech mala aj v reklame, dokonca to dotiahla až do filmu. Založila aj charitatívnu nadáciu s menom Ivana Christová deťom.

Manželstvo s Francúzom

Netrvalo dlho a Ivana si našla priateľa, ktoré si zobrala za manžela v roku 1993. Išlo o francúzskeho producenta vietnamského pôvodu Daniela Ubauda, ktorému porodila dcéru Danielu. Lenže, rozvod prišiel po troch rokoch. Inak, z jej dcéry je krásna mladá žena, ktorá sa čoraz viac podobá na svoju matku.

Pribrala, ale…

Ako roky ubiehali, jej postava sa menila a kilá pribúdali. Tmavovláska to už však nerieši, čo trefne okomentovala pre český Blesk: „Som so sebou spokojná a už nebudem riešiť, že sa niekomu moje kilá nepáčia.“ Presne kvôli jej priamočiarosti ju mnohí milujú, ale aj nenávidia. Prvá novodobá misska je však stále nad vecou. A ako opísala dnešok, teda deň, kedy oslavuje päťdesiatku? „Je to zlatý vek!“ vyhlásila Ivana Christová na svojom Instagrame.

